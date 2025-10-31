Зарплати в ЗСУ - виплати для прикомандированих військовослужбовців

Українські військовослужбовці. Фото: Facebook-сторінка Генштабу ЗСУ

Якщо військовослужбовець прикомандирований до іншої військової частини, зарплату йому все одно мають виплачувати за місцем штатної служби. Окрема ситуація – це прикомандирування військового до окремого розпорядження.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

У Міністерстві оборони роз’яснили особливості виплат прикомандированим військовослужбовцям.

"Грошове забезпечення військовослужбовцям, які відряджені до інших військових частин чи установ, виплачується за місцем штатної служби", — йдеться у матеріалі Міноборони.

При цьому такі військовослужбовці можуть бути відряджені як на певний строк (до певної дати), так і до окремого розпорядження.

Зарахування у розпорядження — у чому проблема

У МО пояснили, що робити у ситуації із розпорядженням прикомандированого військовослужбовця.

"Якщо військовослужбовець відряджений і зарахований в розпорядження, то грошове забезпечення виплачується 2 місяці, а потім припиняється", — так говорить припис Міністерства оборони.

У такому випадку військового потрібно відкликати, ухвалювати кадрове рішення і шукати йому місце служби чи посаду.

