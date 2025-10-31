Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Виплати прикомандированим військовим — хто їх здійснює

Виплати прикомандированим військовим — хто їх здійснює

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 05:58
Оновлено: 20:09
Зарплати в ЗСУ - виплати для прикомандированих військовослужбовців
Українські військовослужбовці. Фото: Facebook-сторінка Генштабу ЗСУ

Якщо військовослужбовець прикомандирований до іншої військової частини, зарплату йому все одно мають виплачувати за місцем штатної служби. Окрема ситуація – це прикомандирування військового до окремого розпорядження.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Прикомандировані військові — хто платить їм зарплати

У Міністерстві оборони роз’яснили особливості виплат прикомандированим військовослужбовцям.

"Грошове забезпечення військовослужбовцям, які відряджені до інших військових частин чи установ, виплачується за місцем штатної служби", — йдеться у матеріалі Міноборони.

При цьому такі військовослужбовці можуть бути відряджені як на певний строк (до певної дати), так і до окремого розпорядження.

Зарахування у розпорядження — у чому проблема

У МО пояснили, що робити у ситуації із розпорядженням прикомандированого військовослужбовця.

"Якщо військовослужбовець відряджений і зарахований в розпорядження, то грошове забезпечення виплачується 2 місяці, а потім припиняється", — так говорить припис Міністерства оборони.

У такому випадку військового потрібно відкликати, ухвалювати кадрове рішення і шукати йому місце служби чи посаду.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які зарплати у військовослужбовців із Сил тероборони України.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є три основні частини зарплати військовослужбовця.

зарплати Міноборони ЗСУ військові військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації