Грошове забезпечення ТрО листопад 2025 - скільки отримують тероборонці

Військові-тероборонці. Фото: 107 окрема бригада ТрО

Сили територіальної оборони є частиною Збройних сил України. Відповідно і грошове забезпечення військовослужбовців із підрозділів ТрО нараховується за тим же принципом, що і для інших українських військових.

Про це повідомляв офіційний сайт Міноборони.

З якої суми починається грошове забезпечення ТрО

Військовослужбовці, які проходять військову службу у підрозділах Сил територіальної оборони, мають право на отримання такого ж грошового забезпечення, як і у інших військових частинах ЗСУ.

Так, мінімальний розмір грошового забезпечення з 1 грудня 2023 року становить 20 100 гривень.

Якщо тероборонець виконує бойові чи спеціальні завдання — його зарплата зростає до 30 тисяч гривень.

Максимальна зарплата у теробороні

Крім того, грошове забезпечення військовослужбовців із підрозділів Сил територіальної оборони України може сягнути і 100 тисяч гривень на місяць.

Це можливо тоді, коли такий військовий бере безпосередню участь у бойових діях.

Усі інші соціальні виплати — допомога на оздоровлення, під час відпустки і т. ін. — виплачуються тероборонівцям так же, як і іншим українським військовослужбовцям.

