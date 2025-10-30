Денежное обеспечение ТрО ноябрь 2025 - сколько получают тероборонцы

Военные-тероборонцы. Фото: 107 отдельная бригада ТрО

Силы территориальной обороны являются частью Вооруженных сил Украины. Соответственно и денежное обеспечение военнослужащих из подразделений ТрО начисляется по тому же принципу, что и для других украинских военных.

Об этом сообщал официальный сайт Минобороны.

С какой суммы начинается денежное обеспечение ТрО

Военнослужащие, которые проходят военную службу в подразделениях Сил территориальной обороны, имеют право на получение такого же денежного обеспечения, как и в других воинских частях ВСУ.

Так, минимальный размер денежного обеспечения с 1 декабря 2023 года составляет 20 100 гривен.

Если тероборонец выполняет боевые или специальные задачи — его зарплата возрастает до 30 тысяч гривен.

Максимальная зарплата в теробороне

Кроме того, денежное обеспечение военнослужащих из подразделений Сил территориальной обороны Украины может достичь и 100 тысяч гривен в месяц.

Это возможно тогда, когда такой военный принимает непосредственное участие в боевых действиях.

Все остальные социальные выплаты — помощь на оздоровление, во время отпуска и т. д. — выплачиваются теробороновцам так же, как и другим украинским военнослужащим.

