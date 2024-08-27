Зарплати та оснащення для армії — скільки держава витратила грошей у 2024 році

Зарплати та техніка для ЗСУ — скільки коштів пішло у 2024 році
У Міністерстві фінансів розповіли, що за сім місяців 2024 року найбільше бюджетних коштів з державного бюджету пішло на сферу безпеки та оборони. Так, на заробітні плати військовим, харчування, закупівлю техніки витратили близько одного трильйона гривень.
Такі підрахунки навела пресслужба Мінфіну.
Витрати на оборону країни у 2024 році
За даними відомста, йдеться про понад 58% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету, що спрямували на сектор безпеки.
"1 трлн грн складають видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-липні 2024 року. Це 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. З них у липні використано з держбюджету — 161,6 млрд грн", — зазначають у повідомленні.
У Мінфіні пояснюють, що гроші на забезпечення військових беруть від внутрішніх надходжень та запозичень, міжнародні кошти витрачати на це заборонено. Вищевказану суму спрямували:
- на зарплати для військових, осіб рядового та начальницького складу, працівників поліції;
- купівлю військової/спецтехніки, озброєння, снарядів, товарів оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломи, бронежилети та інше спецекіпірування), паливно-мастильних матеріалів;
- на продукти харчування для армії;
- на медичне забезпечення в ЗСУ;
- на інші витрати для функціонування відповідних органів й формувань.
"Закликаємо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації, адже це є основні джерела фінансування безпеки та оборони України", — додали у відомстві.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні існують програми, завдяки яким є процедура забезпечення житлом військовослужбовців, а також членів їхніх сімей, які не мають власної нерухомості. Серед таких програм є кредитні програми, пільги та компенсації та надання земельних ділянок.
Також ми писали, що українським бійцям передбачені додаткові доплати у 50 тис. грн за виконання деяких завдань із захисту Батьківщини. Відомо, який порядок та умови надання такої виплати.
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