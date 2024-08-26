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Виплати бійцям — за яких умов дають доплату у  50 тис. грн

26 серпня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Доплати військовим у 50 тис. гривень — хто і за яких умов має право на виплату
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українським бійцям передбачені додаткові доплати у 50 тис. грн за виконання деяких завдань із захисту Батьківщини. Відомо, який порядок та умови надання такої виплати.

Про це йдеться у матеріалі Міноборони України.

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Порядок та критерії надання виплати у 50 тис. грн військовим прописаний у наказі № 566 Міноборони.

Згідно з ним, виплату призначають військовослужбовцям, які несуть військову службу у складі:

  • органу військового управління;
  • штабу угруповання військ/сил;
  • штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно;
  • командування/штабу військової частини/зведеного підрозділу.

Як отримати грошову виплату

Для того, щоб отримати виплату розміром 50 тис. грн, військовослужбовці повинні одночасно відповідати наступним критеріям:

  • залучення військових до складу ОВУ, а бійців, які обіймають (тимчасово виконують) посади, визначені штатом у складі командування і штабу військової частини/зведеного підрозділу — до оперативного/бойового управління підпорядкованими підрозділами на командному пункті військової частини;
  • здійснення командним пунктом військової частини (ОВУ) оперативного/бойового управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні/бойові дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових/спеціальних завдань військовою частиною/підрозділом (зокрема, зведеним) першого ешелону або наступу/контрнаступу/контратаки до батальйону включно;
  • виконання військовими бойових/спеціальних завдань у складі ОВУ (на командному пункті частини).

Правила надання виплати 50 тис. грн бійцям

Грошову винагороду у розмірі 50 тис. грн виплачують військовим командування та штабу частини/зведеного підрозділу у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових/спеціальних завдань.

Доплату додають до зарплати та виплачують наступного по черзі місяця, за який роблять виплату.

Бійці повинні підтвердити свою участь у виконанні бойових/спеціальних завдань, за які отримують виплати. Потрібні такі документи:

  • бойовий наказ/розпорядження;
  • журнал бойових дій, ведення оперативної обстановки, бойове донесення, постова відомість;
  • рапорт командира підрозділу про участь кожного бійця у бойових діях/заходах, у виконанні бойових чи спецзавдань.

Що ще варто знати

Нагадаємо, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко розповів, які важливі зміни можуть внести в законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, він пояснив, як мають змінитися грошові виплати військовим ЗСУ. 

Також ми повідомляли про те, що Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до кількох законодавчих актів України, що стосуються мотивації військової служби", який передбачає нові доплати та пільги військовим. Зокрема, у документі пропонують внести додаткову винагороду військовослужбовцям та поліцейським особливого призначення.

виплати ЗСУ фінансова допомога гроші військові фінанси

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