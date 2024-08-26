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Выплаты бойцам — при каких условиях дают доплату в 50 тыс. грн

26 августа 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Доплаты военным в 50 тыс. гривен — кто и при каких условиях имеет право на выплату
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинским бойцам предусмотрены дополнительные доплаты в 50 тыс. грн за выполнение некоторых задач по защите Родины. Известно, каков порядок и условия предоставления такой выплаты.

Об этом говорится в материале Минобороны Украины.

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Кто из военных может получить 50 тыс. грн

Порядок и критерии предоставления выплаты в 50 тыс. грн военным прописаны в приказе № 566 Минобороны.

Согласно ему, выплату назначают военнослужащим, которые несут военную службу в составе:

  • органа военного управления;
  • штаба группировки войск/сил;
  • штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;
  • командования/штаба воинской части/сводного подразделения.

Как получить денежную выплату

Для того, чтобы получить выплату в размере 50 тыс. грн военнослужащие должны одновременно соответствовать следующим критериям:

  • привлечение военных в состав ОВУ, а бойцов, занимающих (временно выполняющих) должности, определенные штатом в составе командования и штаба воинской части/сводного подразделения — к оперативному/боевому управлению подчиненными подразделениями на командном пункте воинской части;
  • осуществление командным пунктом воинской части (ОВУ) оперативного/боевого управления воинскими частями и подразделениями, ведущими военные/боевые действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых/специальных задач воинской частью/подразделением (в частности, сводным) первого эшелона или наступления/контрнаступления/ контратаки к батальону включительно;
  • выполнение военными боевых/специальных задач в составе ОВУ (на командном пункте части).

Правила предоставления выплаты 50 тыс. грн бойцам

Денежное вознаграждение в размере 50 тыс. грн выплачивается военным командованием и штабу части/сводного подразделения в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых/специальных задач.

Доплату добавляют к зарплате и выплачивают в следующем по очереди месяце, за который производят выплату.

Бойцы должны подтвердить свое участие в выполнении боевых/специальных задач, за которые получают выплаты. Требуются следующие документы:

  • боевой приказ/распоряжение;
  • журнал боевых действий, ведение оперативной обстановки, боевое донесение, постовая ведомость;
  • рапорт командира подразделения об участии каждого бойца в боевых действиях/мерах, в исполнении боевых или спецзадач.

Что еще стоит знать

Напомним, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко рассказал, какие важные изменения могут быть внесены в законопроект о мобилизации. В частности, он объяснил, как должны измениться денежные выплаты военным ВСУ.

Также мы сообщали о том, что Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект "О внесении изменений в несколько законодательных актов Украины, касающихся мотивации военной службы", который предусматривает новые доплаты и льготы военным. В частности, в документе предлагают внести дополнительное вознаграждение военнослужащим и полицейским особого назначения.

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