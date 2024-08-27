Житло для військовослужбовців у 2024 році — всі програми та правила

Українські військові біля будинку. Фото: 5 Канал

В Україні існують програми, завдяки яким є процедура забезпечення житлом військовослужбовців, а також членів їхніх сімей, які не мають власної нерухомості. Серед таких програм є кредитні програми, пільги та компенсації та надання земельних ділянок.

Більше деталей про те, як військовим отримати житло читайте на Новини.LIVE.

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Хто з військових має право на отримання житла у 2024 році

Йдеться про військових, які зазнали поранень та отримали інвалідність під час антитерористичної операції (АТО), операції об'єднаних сил (ООС), повномасштабного вторгнення, а також учасників бойових дій, які виїхали з окупованих територій до 2018 року і першими стали на захист країни.

Державна програма "єОселя"

Завдяки державній пільговій програмі кредитування "єОселя", можна взяти іпотеку на купівлю житла під 3% річних для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, а також силовикам. А учасники бойовиї дій та ветерани, які не мають власної оселі або хочуть розширити площу наявної, можуть отримати ставку у 7% річних.

Головні умови програми "єОселя":

пільгова ставка на весь термін кредиту – 3% річних;

платоспроможність, тобто бути офіційно працевлаштованим та сплачувати податки;

бути громадянином України;

не мати власної нерухомості або ж воно повинно бути в тимчасово окупованій території;

максимальний строк кредиту – 20 років;

вік позичальника – від 18 до 70 років (головне, щоб на момент погашення кредиту людині не було більше ніж 70 років);

не брати участь в інших державних програмах щодо допомоги з отриманням житла;

не входити в санкційні списки;

мінімальний початковий внесок – 20%.

Важливо, що військовослужбовців та члени їх родини мають можливість подати заявку на доступне житло всього за п'ять хвилин, а протягом трьох днів їм зобов'язані надати відповідь.

Додаткові стягнення за кредитом

Пільгова програма кредитування передбачає додаткові платежі за кредитом:

комісія за надання кредиту (разово) – 6 481 грн;

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (разово) – 16 203 грн;

страхування нерухомого майна (щорічно) – 4 051 грн;

послуги оцінювача (разово) – 1 221 грн;

послуги нотаріуса (разово) – 7 476 грн;

комісія за проведення безготівкових перерахувань – 750 грн;

комісія за відкриття поточного рахунку – 100 грн;

адміністративний збір за переоформлення права власності – 286 грн.

Українці можуть придбати квартиру або будинок на території України, за винятком окупованих територій та зон активних бойових дій.

У разі, якщо житло розташоване у Києві чи обласному центрі, його вік не має бути вищим за 10 років на момент укладання договору. Йдеться як про квартири, так і про будинки.

Існують вимоги й до нормативів площі:

квартира: до 52,5 кв. м + 21 кв. м на кожного члена сім'ї;

житловий будинок: до 62,5 кв. м + 21 кв. м на кожного члена сім'ї.

Як подати заявку на участь у програмі

Подати заявку через застосунок "Дія".

Отримати пропозиції від банків і обрати банк.

Пройти перевірку даних і документів.

Знайти житло для придбання.

Укласти угоду з банком та договір купівлі-продажу.

Компенсація ветеранам війни на купівлю житла

Державний бюджет України передбачив на 2024 рік 5,75 млрд гривень для забезпечення житлом ветеранів війни. Протягом року виплатять компенсації за трьома програмами Міністерства ветеранів, що охоплюють понад 2 000 людей.

Хто має право на виплату компенсації

Особи з інвалідністю внаслідок війни I та II групи:

учасники АТО/ООС/заходів оборони;

учасники бойових дій на території інших держав;

учасники Революції Гідності.

А також: внутрішньо переміщені особи (ВПО), які є учасниками бойових дій або мають інвалідність III групи внаслідок війни (АТО/ООС до 1 червня 2018 року) та члени родини осіб, які загинули (зникли безвісти) або померли внаслідок АТО/ООС/заходів оборони чи участі у бойових діях на території інших держав.

Які умови на виплату компенсації на купівлю житла

одержувачі компенсації повинні самостійно обрати нерухомість та укласти договір з продавцем;

житло не може знаходитися на ТОТ та лінії розмежування;

гроші на покращення житлових умов потрібно використати протягом року, інакше вони повертаються державі;

квартиру можна придбати у введених в експлуатацію будинках на первинному або вторинному ринку;

гроші можна витратити лише на житло (за використанням коштів стежить банк).

Як отримати компенсацію на купівлю житла

Перш за все потрібно встати на квартирний облік. Потрібно подати необхідні документи до ЦНАПу чи органу соціального захисту населення за місцем проживання для включення до квартирного обліку. Далі потрібно очікувати рішення комісії про надання грошової компенсації.

У разі схвалення з боку комісії потрібно відкрити спеціальний банківський рахунок у державному банку "Ощадбанк", надати копію укладеного договору з банком до місцевого органу соціального захисту та зачекати надходження коштів.

Важливо придбати квартиру чи будинок протягом року з моменту надходження коштів.

Який пакет документів треба подати на отримання компенсації на купівлю житла

заява про призначення грошової компенсації;

паспорт/єДокумент;

посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого;

довідка, що підтверджує безпосередню участь особи у бойових діях;

письмова згода кожного повнолітнього члена сім’ї на включення їх у розрахунок грошової компенсації;

документи, які засвідчують родинні зв'язки між заявником і членами його сім’ї, а також із загиблим;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);

рішення про взяття на квартирний облік за пільговою категорією;

довідка про наявність або відсутність зареєстрованого права власності на житло до 31 грудня 2012 року.

Які є програми допомоги з кредитом та надання земельної ділянки

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", гарантує, що військовослужбовці, які мають значну вислугу на військовій службі, можуть розраховувати на допомогу у поліпшенні житлових умов. Таким чином, військові, чий стаж служби становить не менше 17 років, можуть отримати земельну ділянку у населених пунктах, які вони обрали для проживання, з метою будівництва житлового будинку.

Місцеві органи самоврядування зобов'язані допомогти будувати оселі військовослужбовцям. Українські захисники, які пройшли службу щонайменше 20 років, можуть отримати кредит для будівництва чи придбання житлового будинку терміном на 20 років. Такий кредит надають одноразово зі спеціально призначених коштів держбюджету. Порядок та умови видачі таких кредитів визначає Кабінет Міністрів України.

При укладанні першого контракту українські захисники можуть отримати компенсацію до 50% першого внеску за кредит, і додаткову суму після двох років військової служби. Ця компенсація, також, може бути надана лише один раз з фондів, що спеціально призначені для цього. Установлення порядку та умов надання цієї компенсації також покладено на Кабінет Міністрів України.