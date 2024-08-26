Пільги для військових — як звільнитись від сплати кредиті

Військовий тримає гроші. Фото: Новини.LIVE.

Військовослужбовці можуть отримати кредитні пільги, включаючи можливість звільнення від сплати відсотків і штрафів, а також реструктуризацію кредиту. Для цього необхідно подати заяву до банку з відповідними документами.

Про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП, пише Судово-юридична газета.

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Як військовослужбовцям отримати кредитні пільги

Військовослужбовці, які захищають нашу країну, мають право на низку пільг, у тому числі й кредитних. Зокрема, вони можуть звільнитись від сплати відсотків, штрафів і пені за несвоєчасну сплату платежів за кредитом.

"Якщо така заборгованість виникла після 22 лютого 2022 року, вона підлягає списанню. Але все це не стосується кредитів на житло та автівку", — йдеться в повідомленні.

Для того, аби отримати право на пільги, потрібно письмово повідомити банк, що позичальник проходить військову службу, та надати підтверджувальний документ:

Військовий квиток (перша сторінка із заповненими графами ПІБ та остання сторінка з відміткою про призов);

наказ (витяг з наказу), виданий ТЦК та СП / військовою частиною;

лист / довідка, видані ТЦК та СП / військовою частиною;

повідомлення про мобілізацію (не повістка).

Варто зауважити, що звертатися до банку з проханням про припинення нарахування відсотків та штрафних санкцій потрібно особисто, однак деякі установи дозволяють це робити через близьких родичів, адвокатів або представників за довіреністю.

Що потрібно для того, аби отримати реструктуризацію кредиту

Також у разі фінансових труднощів військовослужбовець може попросити банк про реструктуризацію кредиту. Для цього необхідно подати заяву і додати документи, що підтверджують військову службу та фінансову скруту, зокрема копію довідки про розмір заробітної плати та копію довідки про доходи.

Реструктуризація можлива тільки за згодою банку, але у листі НБУ від 14 квітня 2022 року рекомендовано банкам проводити реструктуризацію боргу для таких позичальників. Тому в заяві до банку варто посилатися на цей лист і надсилати копію заяви до НБУ та Міністерства оборони, що може збільшити шанси на успіх.

Варто зберігати всі фінансові документи протягом трьох років, а після повного погашення кредиту отримати довідку про відсутність заборгованості.

Деякі банки у разі інвалідності або смерті учасника російсько-української війни можуть самостійно списати заборгованість, але про це варто дізнаватися у фінансових установах.