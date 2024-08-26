Льготы для военных — как освободиться от оплаты кредита

Военный держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие могут получить кредитные льготы, включая возможность освобождения от уплаты процентов и штрафов, а также реструктуризацию кредита. Для этого необходимо подать заявление в банк с соответствующими документами.

Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП, пишет Судебно-юридическая газета.

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Как военнослужащим получить кредитные льготы

Военнослужащие, защищающие нашу страну, имеют право на ряд льгот, в том числе и кредитных. В частности, они могут освободиться от уплаты процентов, штрафов и пеней за несвоевременную уплату платежей по кредиту.

"Если такая задолженность возникла после 22 февраля 2022 года, она подлежит списанию. Но все это не касается кредитов на жилье и автомобиль", — говорится в сообщении.

Для того чтобы получить право на льготы, нужно письменно уведомить банк, что заемщик проходит военную службу и предоставить подтверждающий документ:

Военный билет (первая страница с заполненными графами ФИО и последняя страница с отметкой о призыве);

приказ (извлечение из приказа), изданный ТЦК и СП/воинской частью;

письмо/справка, выданные ТЦК и СП/ воинской частью;

уведомление о мобилизации (не повестка).

Следует отметить, что обращаться в банк с просьбой о прекращении начисления процентов и штрафных санкций нужно лично, однако некоторые учреждения позволяют это делать через близких родственников, адвокатов или представителей по доверенности.

Что нужно для того, чтобы получить реструктуризацию кредита

Также в случае финансовых затруднений военнослужащий может попросить банк о реструктуризации кредита. Для этого необходимо подать заявление и добавить документы, подтверждающие военную службу и финансовые затруднения, в частности, копию справки о размере заработной платы и копию справки о доходах.

Реструктуризация возможна только с согласия банка, но в письме НБУ от 14 апреля 2022 года рекомендовано банкам проводить реструктуризацию долга для таких заемщиков. Поэтому в заявлении в банк следует ссылаться на это письмо и посылать копию заявления в НБУ и Министерство обороны, что может увеличить шансы на успех.

Следует хранить все финансовые документы в течение трех лет, а после полного погашения кредита получить справку об отсутствии задолженности.

Некоторые банки в случае инвалидности или смерти участника российско-украинской войны могут самостоятельно списать задолженность, но об этом следует узнавать в финансовых учреждениях.