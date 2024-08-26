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Додаткові виплати та винагороди військовим з 1 вересня — яку суму отримають

26 серпня 2024 14:57
Валерія Барановська - редактор
Виплати військовим — скільки будуть платити з 1 вересня
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Валерія Барановська - редактор

З 1 вересня заробітні плати українських військових залишаться без змін. Окрім основної зарплати захисники також отримують додаткові виплати, залежно від виконаних завдань, рівня загрози та за знищення ворожої техніки.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 168.

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Скільки будуть отримувати військові з 1 вересня

З 1 вересня українські військові продовжуватимуть отримувати фіксовану плату за свою службу без змін. Крім основної зарплати, захисники також матимуть право на додаткові виплати, розмір яких залежить від виконаних завдань та рівня загрози.

Відомо, що основна грошова виплата для командира бригади  становить 50 173 гривні, без урахування додаткових винагород. Для стрільця — сума становить 20 586 гривень, без урахування додаткових надбавок.

Скільки становлять щомісячні додаткові виплати військовим

Згідно із постановою Кабінету міністрів № 168 розмір щомісячних додаткових виплат для військовослужбовців за участь у бойових діях становить:

  • 30 000 грн — для військових, які беруть участь у захисті країни.
  • 50 000 грн — для військових, які виконують завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, які здійснюють оперативне управління підрозділами.
  • 100 000 грн — для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або отримали поранення і проходять реабілітацію. Ця сума також призначена для тих, хто потрапив у полон.
  • 70 000 грн — додаткова доплата за перебування на передовій протягом місяця.

Додаткові виплати за знищення техніки

На офіційному порталі Верховної Ради з'явився новий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби".

Документ передбачає виплату винагород для військових, які брали участь у виявленні, знищенні або захопленні конкретних типів техніки:

  • 370 тисяч гривень — за знищений танк, самохідну артилерійську установку (САУ) або реактивну систему залпового вогню (РСЗВ).
  • 370 тисяч гривень — за знищений зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) або радіолокаційну систему ППО.
  • 150 тисяч гривень — за знищення засобів контрбатарейної боротьби та радіоелектронної боротьби (РЕБ).
  • 100 тисяч гривень — за знищення бойових машин десанту (БМД), бронетранспортерів (БТР), бойових машин піхоти (БМП), командно-штабних машин та артилерійських систем.
  • 100 тисяч гривень — за знищення безпілотників розвідувального та ударного типу, а також балістичних ракет.
  • 30 тисяч гривень — за знищення інших бронеавтомобілів або вантажних автомобілів.

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