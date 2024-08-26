Выплаты военным — сколько будут платить с 1 сентября

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 сентября заработные платы украинских военных останутся без изменений. Кроме основной зарплаты, защитники также получают дополнительные выплаты в зависимости от выполненных задач, уровня угрозы и за уничтожение вражеской техники.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №168.

Читайте также:

Сколько будут получать военные с 1 сентября

С 1 сентября украинские военные будут продолжать получать фиксированную плату за свою службу без изменений. Кроме основной зарплаты, защитники будут иметь право на дополнительные выплаты, размер которых зависит от выполненных задач и уровня угрозы.

Известно, что основная денежная выплата для командира бригады составляет 50 173 гривен, без учета дополнительных вознаграждений. Для стрелка сумма составляет 20 586 гривен, без учета дополнительных надбавок.

Сколько составляют ежемесячные дополнительные выплаты военным

Согласно постановлению Кабинета министров № 168 размер ежемесячных дополнительных выплат для военнослужащих за участие в боевых действиях составляет:

30 000 грн — для военных, участвующих в защите страны.

50 000 грн — для военных, выполняющих задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями.

100 000 грн — для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или получили ранения и проходят реабилитацию. Эта сумма также предназначена для попавших в плен.

70 000 грн — дополнительная доплата за пребывание на передовой в течение месяца.

Дополнительные выплаты за уничтожение техники

На официальном портале Верховной Рады появился новый законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы".

Документ предусматривает выплату вознаграждений для военных, участвовавших в выявлении, уничтожении или захвате конкретных типов техники: