Зарплаты и оборудование для армии — сколько государство потратило денег в 2024 году

Украинские военные. Фото: GeneralStaff

В Министерстве финансов рассказали, что за семь месяцев 2024 года больше всего бюджетных средств из государственного бюджета ушло на сферу безопасности и обороны. Так, на заработные платы военным, питание, закупку техники потратили около одного триллиона гривен.

Такие подсчеты привела пресс-служба Минфина.

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По данным ведомства, речь идет о более чем 58% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета, направивших на сектор безопасности.

"1 трлн грн составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-июле 2024 года. Это 58,1% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Из них в июле использовано из госбюджета - 161,6 млрд грн", — отмечают в сообщении.

В Минфине объясняют, что деньги на обеспечение военных берут от внутренних поступлений и заимствований, международные средства тратить на это запрещено. Вышеуказанную сумму направили:

на зарплаты для военных, лиц рядового и начальствующего состава, работников полиции;

покупку военной/спецтехники, вооружения, снарядов, товаров оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемы, бронежилеты и другую спецекипировку), горюче-смазочных материалов;

на продукты питания для армии;

на медицинское обеспечение в ВСУ;

на другие расходы по функционированию соответствующих органов и формирований.

"Призываем поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестируя в военные облигации, ведь это основные источники финансирования безопасности и обороны Украины", — добавили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине существуют программы, благодаря которым есть процедура обеспечения жильем военнослужащих, а также членов их семей, не имеющих собственной недвижимости. Среди таких программ есть кредитные программы, льготы и компенсации и предоставление земельных участков.

Также мы писали, что украинским бойцам предусмотрены дополнительные доплаты в 50 тыс. грн. за выполнение некоторых задач по защите Родины. Известно, каков порядок и условия предоставления такой выплаты.