Додаткова винагорода інструкторів — скільки платять і за яких умов

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Під час воєнного стану інструктори навчальних центрів ЗСУ отримують додаткові виплати. Відомо також, яка сума передбачена для цих винагород.

Про те, хто має право, за яких умов здійснюється виплата та скільки саме отримують військові на цих посадах, розповідає АрміяInform.

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Хто отримує виплати

Військовослужбовцям керівного та інструкторсько-викладацького складу навчальних військових частин, включаючи навчальні центри, навчальні військові частини, навчальні підрозділи та школи підготовки, встановлено виплату додаткової винагороди у розмірі від 15 000 до 30 000 гривень.

Перелік конкретних навчальних військових частин і посад керівного та інструкторсько-викладацького складу, яким належить ця виплата, визначений відповідно до рішення Міністра оборони України.

За яких умов здійснюються виплати

Виплата цієї винагороди надається військовослужбовцям, залученим до підготовки та навчання персоналу, починаючи з першого дня проведення підготовки в навчальних військових частинах і до моменту її завершення.

Важливо зазначити, що додаткова винагорода нараховується незалежно від кількості проведених занять керівним та інструкторсько-викладацьким складом протягом підготовки персоналу.

Ця виплата також призначається військовослужбовцям, допущеним до тимчасового виконання обов’язків інструкторів, а також тим, хто перебуває у відрядженні в навчальних центрах для підготовки та навчання особового складу.

Керівний та інструкторсько-викладацький склад отримує виплату на основі наказу командира військової частини, тоді як для командирів частин наказ видається їхнім безпосереднім вищим командиром за підпорядкованістю.

Проєкти наказів щодо залучення інструкторів до підготовки та виплати додаткової винагороди готуються на основі рапортів командирів підрозділів, де зазначаються фактичні дні виконання заходів з підготовки персоналу. Додатково вимагається надання звітних документів, що підтверджують проведення підготовки.

Як повідомили в Департаменті соціального забезпечення Міністерства оборони України, до звітних документів, необхідних для отримання додаткової винагороди, входять:

розпорядження на проведення підготовки;

наказ командира навчальної військової частини щодо організації підготовки;

розклади занять;

журнали обліку бойової підготовки;

план-конспект проведення занять;

відомість для визначення індивідуальної оцінки та обліку результатів виконання вправ зі стрільби (водіння);

оціночна відомість виконання нормативів з предметів навчання.

Хто не отримає виплати

Виплату додаткової винагороди не отримають військовослужбовці у наступних випадках:

якщо вони тимчасово вибули з військової частини, зберігаючи посаду, у таких ситуаціях: під час відпустки зі збереженням грошового забезпечення; під час звільнення від виконання службових обов’язків через хворобу або лікування в лікарнях, а також у відпустці за станом здоров’я; у службових відрядженнях, що не пов’язані з підготовкою та навчанням особового складу (підрозділів); якщо особи, які займають посади інструкторського складу, не мають відповідного рівня підготовки сержантського (старшинського) та інструкторського складу; у випадках: самовільного залишення військових частин або місць служби (дезертирства); усунення від виконання службових обов’язків, відсторонення від службових повноважень або від посади; вживання алкогольних напоїв (наркотичних чи психотропних речовин) на території військової частини, як у службовий, так і в позаслужбовий час; прибуття на службу або виконання обов’язків військової служби в стані алкогольного (наркотичного) сп’яніння; відбування покарання на гауптвахті; вчинення інших дій (або бездіяльність), за які суд ухвалив рішення про притягнення до відповідальності за кримінальні, військові адміністративні або адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, а також у інших випадках.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні військовослужбовці Збройних сил мають право на додаткову виплату один раз на рік — грошову допомогу на оздоровлення, яку надають на період відпустки. Проте є варіанти, як отримати виплату, продовжуючи працювати.

Ми також писали, що військовослужбовці Збройних сил України отримують додаткові доплати за виконання бойових завдань у складі своїх підрозділів. Найвищою — до 100 тисяч гривень на місяць — є доплата за виконання бойових завдань на лінії зіткнення.