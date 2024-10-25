Дополнительное вознаграждение инструкторов — сколько платят и при каких условиях

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Во время военного положения инструкторы учебных центров ВСУ получают дополнительные выплаты. Известно также, какая сумма предусмотрена для этих вознаграждений.

О том, кто имеет право, при каких условиях производится выплата и сколько именно получают военные на этих должностях, рассказывает АрміяInform.

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Кто получает выплаты

Военнослужащим руководящего и инструкторско-преподавательского состава учебных воинских частей, включая учебные центры, учебные воинские части, учебные подразделения и школы подготовки, установлена выплата дополнительного вознаграждения в размере от 15 000 до 30 000 гривен.

Перечень конкретных учебных воинских частей и должностей руководящего и инструкторско-преподавательского состава, которым принадлежит эта выплата, определен в соответствии с решением Министра обороны Украины.

При каких условиях производятся выплаты

Выплата этого вознаграждения предоставляется военнослужащим, привлеченным к подготовке и обучению персонала, начиная с первого дня проведения подготовки в учебных воинских частях и до момента ее завершения.

Важно отметить, что дополнительное вознаграждение начисляется независимо от количества проводимых занятий руководящим и инструкторско-преподавательским составом в течение подготовки персонала.

Эта выплата также назначается военнослужащим, допущенным к временному исполнению обязанностей инструкторов, а также находящимся в командировке в учебных центрах для подготовки и обучения личного состава.

Руководящий и инструкторско-преподавательский состав получает выплату на основе приказа командира воинской части, тогда как для командиров частей приказ выдается их непосредственным высшим командиром по подчиненности.

Проекты приказов о привлечении инструкторов к подготовке и выплате дополнительного вознаграждения готовятся на основе рапортов командиров подразделений, где указываются фактические дни выполнения мероприятий по подготовке персонала. Дополнительно требуется предоставление отчетных документов, подтверждающих проведение подготовки.

Как сообщили в Департаменте социального обеспечения Министерства обороны Украины, в отчетные документы, необходимые для получения дополнительного вознаграждения, входят:

распоряжение на проведение подготовки;

приказ командира учебной воинской части по организации подготовки;

расписания занятий;

журналы учета боевой подготовки;

план-конспект проведения занятий;

ведомость для определения индивидуальной оценки и учета результатов выполнения упражнений по стрельбе (вождению);

оценочная ведомость выполнения нормативов по предметам обучения

Кто не получит выплаты

Выплату дополнительного вознаграждения не получат военнослужащие в следующих случаях:

если они временно выбыли из воинской части, сохраняя должность в следующих ситуациях: при отпуске с сохранением денежного довольствия; при освобождении от исполнения служебных обязанностей по болезни или лечению в больницах, а также в отпуске по состоянию здоровья; в служебных командировках, не связанных с подготовкой и обучением личного состава (подразделений); если лица, занимающие должности инструкторского состава, нет соответствующего уровня подготовки сержантского (старшинского) и инструкторского состава; в случаях: самовольного ухода из воинских частей или мест службы (дезертирства); отстранение от служебных обязанностей, отстранение от служебных полномочий или от должности; употребление алкогольных напитков (наркотических или психотропных веществ) на территории воинской части, как в служебное, так и во внеслужебное время; прибытие на службу или исполнение обязанностей военной службы в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения; отбывание наказания на гауптвахте; совершение других действий (или бездействие), за которые суд принял решение о привлечении к ответственности за уголовные, военные административные или административные правонарушения, связанные с коррупцией, а также в других случаях.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине военнослужащие Вооруженных сил имеют право на дополнительную выплату один раз в год — денежную помощь на оздоровление, оказываемую на период отпуска. Однако есть варианты, как получить выплату, продолжая работать.

Мы также писали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины получают дополнительные доплаты за выполнение боевых задач в составе своих подразделений. Самая высокая — до 100 тысяч гривен в месяц — доплата за выполнение боевых задач на линии столкновения.