Грошове забезпечення військових — які виплати будуть з 1 вересня

Грошові купюри у руках. Фото: АрміяInform

В Україні з 1 вересня розмір зарплат військовослужбовців залишиться незмінним. Окрім основної винагороди, українські військові мають право отримувати додаткові виплати.

Новини.LIVE розповідають, скільки будуть платити військовослужбовцям у вересні.

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Виплати військовим з 1 вересня

Мінімальна заробітна плата мобілізованих військовослужбовців становить 33 тисячі гривень. До цієї суми входить базовий оклад солдата-строковика у розмірі 20 тисяч гривень та 13 тисяч гривень за військове звання.

Крім того, військовослужбовці, які укладуть контракт у 2024 році або перебувають на лікуванні, матимуть право на отримання одноразової виплати.

Які доплати будуть у вересні

В Україні військовослужбовці отримують кілька видів грошової винагороди, розмір якої визначається різними чинниками. Додаткова винагорода нараховується щомісяця та залежить від кількості часу, витраченого на виконання бойових завдань.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 168, для військовослужбовців встановлено додаткові грошові виплати на місяць, розмір яких залежить від виконуваних завдань:

30 тис. грн — для тих, хто виконує бойові або спеціальні завдання під час забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави в умовах військової агресії з боку РФ.

— для тих, хто виконує бойові або спеціальні завдання під час забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави в умовах військової агресії з боку РФ. 50 тис. грн — для військових, які виконують бойові або спеціальні завдання в органах військового управління, штабах та командуваннях, що здійснюють оперативне управління підрозділами.

— для військових, які виконують бойові або спеціальні завдання в органах військового управління, штабах та командуваннях, що здійснюють оперативне управління підрозділами. 100 тис. грн — для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій, проходять лікування або реабілітацію внаслідок отриманих контузій, травм чи каліцтв. Ця сума також передбачена для тих, хто потрапив у полон.

— для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій, проходять лікування або реабілітацію внаслідок отриманих контузій, травм чи каліцтв. Ця сума також передбачена для тих, хто потрапив у полон. 70 тис. грн — додаткова доплата для тих, хто перебуває на передовій протягом місяця.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Верховній Раді України планують удосконалити державну політику соціального захисту військовослужбовців та їхніх родин. Зокрема, законопроєктом №11451 пропонується спростити процес отримання одноразової грошової допомоги для військових.

Ми також писали, що у серпні 2024 року Збройні сили України розпочали наступальні дії на території Курської області. У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський пообіцяв окремим військовослужбовцям швидку виплату премій.