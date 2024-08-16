Денежное довольствие военных — какие выплаты будут с 1 сентября

Денежные купюры в руках. Фото: АрмияInform

В Украине с 1 сентября размер зарплат военнослужащих остается неизменным. Кроме основного вознаграждения, украинские военные имеют право получать дополнительные выплаты.

Новини.LIVE рассказывают, сколько будут платить военнослужащим в сентябре.

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Выплаты военным с 1 сентября

Минимальная заработная плата мобилизованных военнослужащих составляет 33 тысячи гривен. В эту сумму входит базовый оклад солдата-срочника в размере 20 тысяч гривен и 13 тысяч гривен за воинское звание.

Кроме того, военнослужащие, заключающие контракт в 2024 году или находящиеся на лечении, будут иметь право на получение единовременной выплаты.

Какие доплаты будут в сентябре

В Украине военнослужащие получают несколько видов денежного вознаграждения, размер которого определяется разными факторами. Дополнительное вознаграждение начисляется ежемесячно и зависит от количества времени, затраченного на выполнение боевых задач.

Согласно Постановлению Кабинета Министров № 168, для военнослужащих установлены дополнительные денежные выплаты в месяц, размер которых зависит от выполняемых задач:

30 тыс. грн — для тех, кто выполняет боевые или специальные задачи при обеспечении обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в условиях военной агрессии со стороны РФ.

— для тех, кто выполняет боевые или специальные задачи при обеспечении обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в условиях военной агрессии со стороны РФ. 50 тыс. грн — для военных, выполняющих боевые или специальные задачи в органах военного управления, штабах и командованиях, осуществляющих оперативное управление подразделениями.

— для военных, выполняющих боевые или специальные задачи в органах военного управления, штабах и командованиях, осуществляющих оперативное управление подразделениями. 100 тыс. грн — для военных, находящихся в зоне активных боевых действий, проходят лечение или реабилитацию в результате полученных контузий, травм или увечий. Эта сумма также предусмотрена для попавших в плен.

— для военных, находящихся в зоне активных боевых действий, проходят лечение или реабилитацию в результате полученных контузий, травм или увечий. Эта сумма также предусмотрена для попавших в плен. 70 тыс. грн — дополнительная доплата для тех, кто находится на передовой в течение месяца.

Что еще нужно знать

Напомним, в Верховной Раде Украины планируется усовершенствовать государственную политику социальной защиты военнослужащих и их семей. В частности, законопроект №11451 предлагает упростить процесс получения единовременной денежной помощи для военных.

Мы также писали, что в августе 2024 г. Вооруженные силы Украины начали наступательные действия на территории Курской области. В этой связи Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отдельным военнослужащим скорую выплату премий.