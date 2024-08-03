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Зарплата військових у серпні — кому гарантовано заплатять 100 тис. грн

3 серпня 2024 12:08
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Зміни у виплатах військовим — скільки будуть платити захисникам з 1 серпня
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

З 1 серпня 2024 року в Україні починають діяти нові правила щодо виплат військовослужбовцям. Відтепер матеріальна допомога для військових значно зросте. Це рішення ухвалено в межах державної програми підтримки військових, які захищають суверенітет та територіальну цілісність країни.

Про це розповідає NV.

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Як змінились виплати військовим з 1 серпня

Мінімальна заробітна плата для мобілізованих військовослужбовців відтепер складає 33 тисячі гривень. Ця сума включає базовий оклад солдата-строковика в розмірі 20 тисяч гривень та оклад за військовим званням у розмірі 13 тисяч гривень. Виплати не підлягають оподаткуванню військовим збором.

Крім того, діючі військовослужбовці зможуть отримати одноразову виплату при укладанні контракту у 2024 році або під час лікування.

Хто з військових може отримати 100 тис. грн

Відповідно до нового законодавства, виплати будуть нараховуватися всім військовослужбовцям незалежно від звання та посади. Основні компоненти виплат включають:

  • Щомісячна матеріальна допомога: кожен військовослужбовець отримуватиме 100 тисяч гривень щомісяця.
  • Оклад за військовим званням: сума окладу буде залежати від звання військовослужбовця.
  • Надбавка за вислугу років: розмір надбавки зростатиме зі збільшенням стажу служби.

Крім того, захисники, які виконують вогневе ураження ворога у ракетних військах, артилерії та протиповітряній обороні, а також військові, що займаються розмінуванням територій поза зоною бойових дій, отримуватимуть додаткову виплату у розмірі 100 тисяч гривень.

Як будуть нараховувати виплати

Виплати будуть автоматично нараховуватися на банківські рахунки військовослужбовців. Важливо переконатися, що всі дані в особистих облікових записах актуальні. У разі зміни банківських реквізитів, необхідно негайно повідомити відповідні органи.

Контроль за виконанням закону про нові виплати здійснюватимуть Міністерство оборони та інші відповідальні органи. Вони стежитимуть за своєчасністю та повнотою виплат, а також за вирішенням можливих проблем та непорозумінь.

Що ще варто знати

Нагадаємо, військові пенсіонери в Україні мають право на надбавку до своїх пенсійних виплат. Ці додаткові кошти можуть бути призначені для військовослужбовців різних категорій, включаючи рядових, сержантів, старшин та офіцерів, а також для інших осіб, які мають право на пенсію.

Ми також писали, що учасники антитерористичної операції (АТО), операції об'єднаних сил (ООС), мобілізовані та захисники України можуть скористатися матеріальною підтримкою від Бахмутської міської територіальної громади. Розмір допомоги варіюється від майже 9 тисяч до понад 30 тисяч гривень, залежно від статусу та індивідуальних обставин. Програма діє з 2023 по 2026 рік і передбачає різноманітні форми підтримки.

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