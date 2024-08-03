Изменения в выплатах военным — сколько будут платить защитникам с 1 августа

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

С 1 августа 2024 года в Украине начинают действовать новые правила по выплатам военнослужащим. Теперь материальная помощь для военных значительно возрастет. Это решение принято в рамках государственной программы поддержки военных, защищающих суверенитет и территориальную целостность страны.

Об этом рассказывает NV.

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Как изменились выплаты военным с 1 августа

Минимальная заработная плата для мобилизованных военнослужащих теперь составляет 33 тысячи гривен. Эта сумма включает базовый оклад солдата-срочника в размере 20 тысяч гривен и оклад по воинскому званию в размере 13 тысяч гривен. Выплаты не подлежат налогообложению военным сбором.

Кроме того, действующие военнослужащие смогут получить одноразовую выплату при заключении контракта в 2024 или во время лечения.

Кто из военных может получить 100 тыс. грн

Согласно новому законодательству выплаты будут начисляться всем военнослужащим независимо от звания и должности. Основные компоненты выплат включают:

Ежемесячная материальная помощь: каждый военнослужащий будет получать 100 тысяч гривен ежемесячно.

каждый военнослужащий будет получать 100 тысяч гривен ежемесячно. Оклад по воинскому званию: сумма оклада будет зависеть от звания военнослужащего.

сумма оклада будет зависеть от звания военнослужащего. Прибавка за выслугу лет: размер прибавки будет расти с увеличением стажа службы.

Кроме того, защитники, выполняющие огненное поражение врага в ракетных войсках, артиллерии и противовоздушной обороне, а также военные, занимающиеся разминированием территорий вне зоны боевых действий, будут получать дополнительную выплату в размере 100 тысяч гривен.

Как будут начислять выплаты

Выплаты будут автоматически начисляться на банковские счета военнослужащих. Важно убедиться, что все данные в личных аккаунтах актуальны. В случае смены банковских реквизитов необходимо немедленно сообщить соответствующим органам.

Контроль за выполнением закона о новых выплатах будет осуществляться Министерством обороны и другими ответственными органами. Они будут следить за своевременностью и полнотой выплат, а также решение возможных проблем и недоразумений.

Что еще стоит знать

Напомним, военные пенсионеры в Украине имеют право на прибавку к своим пенсионным выплатам. Эти дополнительные средства могут быть предназначены для военнослужащих разных категорий, включая рядовых, сержантов, старшин и офицеров, а также для других лиц, имеющих право на пенсию.

Мы также писали, что участники антитеррористической операции (АТО), операции объединенных сил (ООС), мобилизованные и защитники Украины могут воспользоваться материальной поддержкой Бахмутской городской территориальной громады. Размер помощи варьируется от почти 9 тысяч до 30 тысяч гривен, в зависимости от статуса и индивидуальных обстоятельств. Программа действует с 2023 по 2026 год и предусматривает всевозможные формы поддержки.