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Фінансова підтримка військовим до 30 тис. грн — де та як можна отримати допомогу

31 липня 2024 15:58
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Грошова допомога захисникам — де можна отримати фінансову підтримку
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Учасники антитерористичної операції (АТО), операції об'єднаних сил (ООС), мобілізовані та захисники України можуть скористатися матеріальною підтримкою від Бахмутської міської територіальної громади. Розмір допомоги варіюється від майже 9 тисяч до понад 30 тисяч гривень, залежно від статусу та індивідуальних обставин. Програма діє з 2023 по 2026 рік і передбачає різноманітні форми підтримки.

Про це повідомляє пресслужба Управління соціального захисту населення (УСЗН) Бахмутської міської ради.

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Які виплати можна отримати

УСЗН Бахмутської міської ради надає наступні види грошової допомоги:

  • Допомога при звільненні з військової служби — одноразова виплата у розмірі 8 760 гривень (станом на 2024 рік) для ветеранів війни, захисників і захисниць України, які є мешканцями Бахмутської громади і були звільнені зі служби або роботи після 24 лютого 2022 року.
  • Допомога мобілізованим та контрактникам — виплата у розмірі 30 280 гривень (станом на 2024 рік) для військовозобов'язаних мешканців Бахмутської громади, які були призвані на військову службу по мобілізації або уклали перший контракт на строк не менше трьох років з 1 січня 2024 року.
  • Допомога пораненим — виплата у розмірі 15 000 гривень для захисників і захисниць України, які є мешканцями Бахмутської громади і отримали поранення, травму чи контузію під час бойових дій з 24 лютого 2022 року.

Як отримати грошову допомогу

Для отримання виплат заявнику необхідно:

  1. Підготувати необхідні документи, перелік яких залежить від виду допомоги.
  2. Надіслати скан або фотокопії документів на електронну пошту: [email protected].
  3. Звернутися до Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради для подальшого оформлення виплат.

Перелік документів, які потрібно зібрати:

  • заява про надання матеріальної допомоги;
  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • довідка про взяття на облік ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);
  • документи, що підтверджують статус та обставини (посвідчення, довідки, виписки);
  • реквізити особистого банківського рахунку (IBAN).

Що ще треба знати

Нагадаємо, у деяких регіонах України мобілізованим виплачують одноразову грошову компенсацію. Це роблять органи місцевого самоврядування, тож інформацію про процес нарахування коштів можна отримати саме у міських чи інших місцевих радах.

Ми також писали, що жінки, які служать у складі Збройних сил України, мають певні пільги. Так, за наявності неповнолітніх дітей, вони можуть отримати додаткову відпустку терміном 10 діб.

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