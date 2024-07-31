Денежная помощь защитникам — где можно получить финансовую поддержку

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Участники антитеррористической операции (АТО), операции объединенных сил (ООС), мобилизованные и защитники Украины могут воспользоваться материальной поддержкой Бахмутской городской территориальной громады. Размер помощи варьируется от почти 9 тысяч до более 30 тысяч гривен в зависимости от статуса и индивидуальных обстоятельств. Программа действует с 2023-го по 2026 год и предусматривает всевозможные формы поддержки.

Об этом сообщает пресс-служба Управления социальной защиты населения (УСЗН) Бахмутского городского совета.

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Какие выплаты можно получить

УСЗН Бахмутского городского совета предоставляет следующие виды денежной помощи:

Помощь при увольнении с военной службы — единовременная выплата в размере 8 760 гривен (по состоянию на 2024 год) для ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, которые являются жителями Бахмутской громады и были уволены со службы или работы после 24 февраля 2022 года.

— единовременная выплата в размере (по состоянию на 2024 год) для ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, которые являются жителями Бахмутской громады и были уволены со службы или работы после 24 февраля 2022 года. Помощь мобилизованным и контрактникам — выплата в размере 30 280 гривен (по состоянию на 2024 год) для военнообязанных жителей Бахмутской громады, которые были призваны на военную службу по мобилизации или заключили первый контракт сроком не менее трех лет с 1 января 2024 года.

— выплата в размере (по состоянию на 2024 год) для военнообязанных жителей Бахмутской громады, которые были призваны на военную службу по мобилизации или заключили первый контракт сроком не менее трех лет с 1 января 2024 года. Помощь раненым — выплата в размере 15 000 гривен для защитников и защитниц Украины, которые являются жителями Бахмутской громады и получили ранения, травму или контузию во время боевых действий с 24 февраля 2022 года.

Как получить денежную помощь

Для получения выплат заявителю необходимо:

Подготовить необходимые документы, список которых зависит от вида помощи. Отправить скан или фотокопии документов по электронной почте: [email protected]. Обратиться в Управление социальной защиты населения Бахмутского городского совета для дальнейшего оформления выплат.

Список документов, которые нужно собрать:

заявление о предоставлении материальной помощи;

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка о взятии на учет ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);

документы, подтверждающие статус и обстоятельства (удостоверения, справки, выписки);

реквизиты личного банковского счёта (IBAN).

Что еще нужно знать

Напомним, в некоторых регионах Украины мобилизованным выплачивают единовременную денежную компенсацию. Это делают органы местного самоуправления, так что информацию о процессе начисления средств можно получить именно в городских или других местных советах.

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