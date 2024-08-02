Надбавки військовим пенсіонерам — хто має право на додаткові виплати

Грошові купюри у руках. Фото: АрміяInform

Військові пенсіонери в Україні мають право на надбавку до своїх пенсійних виплат. Ці додаткові кошти можуть бути призначені для військовослужбовців різних категорій, включаючи рядових, сержантів, старшин та офіцерів, а також для інших осіб, які мають право на пенсію.

Про це розповіли в пресслужбі Пенсійного фонду Донецької області.

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Хто має право на надбавки

Українські військовослужбовці, за винятком строкової служби, мають право на надбавки до пенсії. Це стосується рядових, сержантів, старшин, офіцерів та інших пенсіонерів. Вони можуть отримати:

Надбавку для непрацюючих пенсіонерів (додаткову до пенсії за вислугу років);

Надбавку для осіб з інвалідністю (додаткову до пенсії по інвалідності), якщо вони утримують непрацездатних членів родини.

До непрацездатних членів родини, які мають право на надбавку, відносяться особи, визначені в пунктах "а" — "д" ст. 30 закону України від 09.04.1992 № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Скільки можна отримати

Надбавки призначаються на кожного непрацездатного члена родини в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Пенсійний фонд України наголосив, що надбавки призначаються лише для членів родини, які не отримують:

пенсію із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію;

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю;

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю;

допомогу на дітей одиноким матерям.

Що ще треба знати

Нагадаємо, учасники антитерористичної операції (АТО), операції об'єднаних сил (ООС), мобілізовані та захисники України можуть скористатися матеріальною підтримкою від Бахмутської міської територіальної громади. Розмір допомоги варіюється від майже 9 тисяч до понад 30 тисяч гривень, залежно від статусу та індивідуальних обставин. Програма діє з 2023 по 2026 рік і передбачає різноманітні форми підтримки.

Ми також повідомляли, що у деяких регіонах України мобілізованим виплачують одноразову грошову компенсацію. Це роблять органи місцевого самоврядування, тож інформацію про процес нарахування коштів можна отримати саме у міських чи інших місцевих радах.