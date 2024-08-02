Надбавки военным пенсионерам — кто имеет право на дополнительные выплаты

Денежные купюры в руках. Фото: АрмияInform

Военные пенсионеры в Украине имеют право на прибавку к своим пенсионным выплатам. Эти дополнительные средства могут быть предназначены для военнослужащих разных категорий, включая рядовых, сержантов, старшин и офицеров, а также для других лиц, имеющих право на пенсию.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Донецкой области.

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Кто имеет право на надбавки

Украинские военнослужащие, кроме срочной службы, имеют право на надбавки к пенсии. Это касается рядовых, сержантов, старшин, офицеров и других пенсионеров. Они могут получить:

Прибавку для неработающих пенсионеров (дополнительную к пенсии за выслугу лет);

Прибавка для лиц с инвалидностью (дополнительная к пенсии по инвалидности), если они содержат нетрудоспособных членов семьи.

К нетрудоспособным членам семьи, имеющим право на надбавку, относятся лица, определенные в пунктах "а" — "д" ст. 30 закона Украины от 09.04.1992 № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Сколько можно получить

Прибавки назначаются на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Пенсионный фонд Украины подчеркнул, что надбавки назначаются только для членов семьи, которые не получают:

пенсию по солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования;

государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию;

государственную социальную помощь лицам с инвалидностью;

государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

помощь на детей одиноким матерям.

Что еще нужно знать

Напомним, участники антитеррористической операции (АТО), операции объединенных сил (ООС), мобилизованные и защитники Украины могут воспользоваться материальной поддержкой Бахмутской городской территориальной громады. Размер помощи варьируется от почти 9 тысяч до 30 тысяч гривен, в зависимости от статуса и индивидуальных обстоятельств. Программа действует с 2023 по 2026 год и предусматривает всевозможные формы поддержки.

Мы также сообщали, что в некоторых регионах Украины мобилизованным выплачивают единовременную денежную компенсацию. Это делают органы местного самоуправления, так что информацию о процессе начисления средств можно получить именно в городских или других местных советах.