Головна Військова економіка Зарплата військових більше 50 тисяч: Інструкторський проєкт "На досвіді"

Зарплата військових більше 50 тисяч: Інструкторський проєкт "На досвіді"

Дата публікації: 1 квітня 2026 05:40
Зарплата військових більше 50 тисяч: Інструкторський проєкт На досвіді
Українські військові. Фото: 132 окремий розвідувальний батальйон 7 КШР ДШВ

Міністерство оборони набирає інструкторів у проєкт "На досвіді". Працювати в проєкті можуть як ветерани, так і чинні військовослужбовці ЗСУ. Зарплата інструкторів може перевищувати 50 000 грн на місяць.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міноборони.

Проєкт "На досвіді"

В Україні нещодавно запрацював проєкт "На досвіді". У Міноборони пояснили: "Мета проєкту — посилити підготовку українського війська завдяки тим, хто має реальний досвід війни і готовий передавати його іншим".

Цю ініціативу реалізує Міністерство оборони України разом із іншими співорганізаторами. Це, зокрема, фонд "Повернись живим", рекрутингова платформа Lobby X та Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Участь у цьому проєкті можуть взяти ветерани та ветеранки війни. Крім того, інструкторами проєкту "На досвіді" мають право стати військовослужбовці рядового, сержантського та офіцерського складу Сухопутних військ.

Зарплата інструкторів

У Міністерстві оборони пояснили, на яких умовах працюють учасники проєкту "На досвіді". Зокрема, в якому обсязі відбувається фінансування інструкторів.

У військовому відомстві розповіли, що спочатку інструктори проєкту отримуватимуть базове грошове забезпечення. Воно становить близько 23 000 грн на місяць.

У МО запевнили: "Після проходження навчання та початку інструкторської діяльності їм встановлюється додаткова щомісячна надбавка, до 30 000 грн". Таким чином, максимальне місячне грошове забезпечення інструктора у проєкті "На досвіді" може становити до 53 000 грн.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, до яких фінансових новин варто готуватися у квітні 2026 року.

Квітень 2026 року принесе українцям багато фінансових нововведень та змін. Ці зміни будуть стосуватися, зокрема, грошового забезпечення, а також правил оформлення листків непрацездатності і курсу валют. 

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли військовослужбовцям можуть підняти зарплату.

За словами нардепки Лесі Забуранної, питання підвищення зарплат постійно підіймають як у Верховній Раді, так і в Кабінеті міністрів. Але станом на зараз конкретних термінів ухвалення цього рішення немає.

ветерани військовослужбовці зарплата
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
