Главная Военная экономика Зарплата военных более 50 тысяч: Инструкторский проект "На досвіді"

Зарплата военных более 50 тысяч: Инструкторский проект "На досвіді"

Дата публикации 1 апреля 2026 05:40
Зарплата военных более 50 тысяч: Инструкторский проект На досвіді
Украинские военные. Фото: 132 отдельный разведывательный батальон 7 КШР ДШВ

Министерство обороны набирает инструкторов в проект "На досвіді". Работать в проекте могут как ветераны, так и действующие военнослужащие ВСУ. Зарплата инструкторов может превышать 50 000 грн в месяц.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Минобороны.

Проект "На досвіді"

В Украине недавно заработал проект "На досвіді". В Минобороны объяснили: "Цель проекта — усилить подготовку украинского войска благодаря тем, кто имеет реальный опыт войны и готов передавать его другим".

Эту инициативу реализует Министерство обороны Украины вместе с другими соорганизаторами. Это, в частности, фонд "Повернись живим", рекрутинговая платформа Lobby X и Командование Сухопутных войск ВСУ.

Участие в этом проекте могут принять ветераны и ветеранки войны. Кроме того, инструкторами проекта "На досвіді" имеют право стать военнослужащие рядового, сержантского и офицерского состава Сухопутных войск.

Зарплата инструкторов

В Министерстве обороны объяснили, на каких условиях работают участники проекта "На досвіді". В частности, в каком объеме происходит финансирование инструкторов.

В военном ведомстве рассказали, что сначала инструкторы проекта будут получать базовое денежное обеспечение. Оно составляет около 23 000 грн в месяц.

В МО заверили: "После прохождения обучения и начала инструкторской деятельности им устанавливается дополнительная ежемесячная надбавка, до 30 000 грн". Таким образом, максимальное месячное денежное обеспечение инструктора в проекте "На досвіді" может составлять до 53 000 грн.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, к каким финансовым новостям стоит готовиться в апреле 2026 года.

Апрель 2026 года принесет украинцам много финансовых нововведений и изменений. Эти изменения будут касаться, в частности, денежного обеспечения, а также правил оформления листков нетрудоспособности и курса валют.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда военнослужащим могут поднять зарплату.

По словам нардепа Леси Забуранной, вопрос повышения зарплат постоянно поднимают как в Верховной Раде, так и в Кабинете министров. Но по состоянию на сейчас конкретных сроков принятия этого решения нет.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
