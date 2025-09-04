Відео
Головна Військова економіка Забронювати тих, хто в розшуку у ТЦК можуть не всі — яка вимога

Забронювати тих, хто в розшуку у ТЦК можуть не всі — яка вимога

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 06:27
Тільки критично важливі підприємства можуть бронювати чоловіків, які в розшуку у ТЦК, заявив Федір Веніславський
Співробітник ТЦК. Ілюстративне фото: "АрміяInform"

Не всі підприємства критичної інфраструктури матимуть змогу бронювати чоловіків, яких розшукують ТЦК. Така можливість надається лише обмеженій категорії підприємств.

Про це РБК-Україна заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Читайте також:

Хто зможе бронювати чоловіків, які у розшуку ТЦК

Як повідомив нардеп, відповідний законопроєкт вже пройшов перше читання. Він дозволяє підприємствам критичної інфраструктури бронювати чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК.

За словами Веніславського, цей законопроєкт стосується виключно підприємств, визнаних критичними у сфері оборони, тобто підприємств оборонно-промислового комплексу.

Веніславський уточнив, що військовозобов'язані, які не мають військово-облікового документа або перебувають у розшуку ТЦК, зможуть отримати бронь на строк до 45 днів. За цей час вони зобов'язані привести документи в належний стан.

Мета такого механізму полягає в тому, щоб не направляти на фронт цінних фахівців, які роблять значний внесок у діяльність оборонних підприємств та економіку країни.

Раніше повідомлялось, що підприємство не може надати бронювання працівнику, який перебуває в розшуку через відсутність висновків ВЛК

Також юристи розповіли, чому після сплати штрафу в "Резерв+" може не зникати статус "У розшуку". У деяких ситуаціях варто звертатися до військового адвоката.

Федір Веніславський критична інфраструктура бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
