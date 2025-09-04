Только критически важные предприятия могут бронировать мужчин, которые в розыске у ТЦК, заявил Федор Вениславский

Сотрудник ТЦК. Иллюстративное фото: "АрмияInform"

Не все предприятия критической инфраструктуры смогут бронировать мужчин, которых разыскивают ТЦК. Такая возможность предоставляется только ограниченной категории предприятий.

Об этом РБК-Украина заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Как сообщил нардеп, соответствующий законопроект уже прошел первое чтение. Он позволяет предприятиям критической инфраструктуры бронировать мужчин, которые находятся в розыске ТЦК.

По словам Вениславского, этот законопроект касается исключительно предприятий, признанных критическими в сфере обороны, то есть предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Вениславский уточнил, что военнообязанные, которые не имеют военно-учетного документа или находятся в розыске ТЦК, смогут получить бронь на срок до 45 дней. За это время они обязаны привести документы в надлежащее состояние.

Цель такого механизма заключается в том, чтобы не направлять на фронт ценных специалистов, которые делают значительный вклад в деятельность оборонных предприятий и экономику страны.

Ранее сообщалось, что предприятие не может предоставить бронирование работнику, который находится в розыске из-за отсутствия выводов ВВК.

Также юристы рассказали, почему после уплаты штрафа в "Резерв+" может не исчезать статус "В розыске". В некоторых ситуациях стоит обращаться к военному адвокату.