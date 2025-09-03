Видео
Розыск за непрохождение ВВК — исчезнет ли после уплаты штрафа

Розыск за непрохождение ВВК — исчезнет ли после уплаты штрафа

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 07:30
Уплата штрафа без прохождения ВВК — исчезнет ли статус "В розыске"
Приложение "Резерв+". Фото: vsn.ua

Предприятие не может предоставить бронирование работнику, который находится в розыске, поскольку до 5 июня не прошел ВВК. Оплатить штраф без визита в ТЦК и СП можно в приложении "Резерв+". Правда, после этого статус "В розыске" может не исчезнуть.

Об этом говорится в материале издания 7eminar.

Почему розыск могут не снять после уплаты штрафа

Статус "В розыске" свидетельствует не только о наложении штрафа, но и о необходимости пройти ВВК. Статуса "ограниченно пригодный" больше не существует, поэтому военнообязанные должны получить новое заключение о своей пригодности или непригодности к службе.

"В некоторых случаях статус "В розыске" исчезает после уплаты штрафа, но во многих случаях до получения направления на ВВК ТЦК не удаляет из реестра "Оберіг" этот статус", — отмечается в материале.

Напомним, юрист Александра Капитула объяснила, обязательно ли военнообязанным иметь приложение "Резерв+". В нормативно-правовых актах такого требования нет.

Ранее юристы рассказали, почему после уплаты штрафа в "Резерв+" может не исчезать статус "В розыске". В некоторых ситуациях стоит обращаться к военному адвокату.

