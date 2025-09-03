Відео
Головна Військова економіка Розшук за непроходження ВЛК — чи зникне після сплати штрафу

Розшук за непроходження ВЛК — чи зникне після сплати штрафу

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 07:30
Сплата штрафу без проходження ВЛК — чи зникне статус "У розшуку"
Застосунок "Резерв+". Фото: vsn.ua

Підприємство не може надати бронювання працівнику, який перебуває в розшуку, оскільки до 5 червня не пройшов ВЛК. Сплатити штраф без візиту до ТЦК та СП можна в застосунку "Резерв+". Щоправда, після цього статус "У розшуку" може не зникнути.

Про це йдеться в матеріалі видання 7eminar.

Читайте також:

Чому розшук можуть не зняти після сплати штрафу 

Статус "У розшуку" свідчить не лише про накладення штрафу, а й про необхідність пройти ВЛК. Статусу "обмежено придатний" більше не існує, тому військовозобов'язані мають отримати новий висновок щодо своєї придатності або непридатності до служби.

"У деяких випадках статус "У розшуку" зникає після сплати штрафу, але в багатьох випадках до отримання направлення на ВЛК ТЦК не видаляє з реєстру "Оберіг" цей статус", — зазначається в матеріалі.

Нагадаємо, юристка Олександра Капітула пояснила, чи обов'язково військовозобов'язаним мати застосунок "Резерв+". У нормативно-правових актах такої вимоги немає.

Раніше юристи розповіли, чому після сплати штрафу в "Резерв+" може не зникати статус "У розшуку". У деяких ситуаціях варто звертатися до військового адвоката.

штраф військовий облік ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
