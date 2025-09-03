Сплата штрафу без проходження ВЛК — чи зникне статус "У розшуку"

Застосунок "Резерв+". Фото: vsn.ua

Підприємство не може надати бронювання працівнику, який перебуває в розшуку, оскільки до 5 червня не пройшов ВЛК. Сплатити штраф без візиту до ТЦК та СП можна в застосунку "Резерв+". Щоправда, після цього статус "У розшуку" може не зникнути.

Про це йдеться в матеріалі видання 7eminar.

Чому розшук можуть не зняти після сплати штрафу

Статус "У розшуку" свідчить не лише про накладення штрафу, а й про необхідність пройти ВЛК. Статусу "обмежено придатний" більше не існує, тому військовозобов'язані мають отримати новий висновок щодо своєї придатності або непридатності до служби.

"У деяких випадках статус "У розшуку" зникає після сплати штрафу, але в багатьох випадках до отримання направлення на ВЛК ТЦК не видаляє з реєстру "Оберіг" цей статус", — зазначається в матеріалі.

