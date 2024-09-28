Скільки треба заплатити за заброньованого працівника — нардеп назвав приблизні суми

Чоловік та жінка в офісі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Умови економічного бронювання від мобілізації для індивідуальних підприємців підпорядковується іншим правилам порівняно з іншими суб'єктами господарювання. Проте ключові умови для всіх підприємств включають відсутність штрафів, боргів та сумлінне виконання податкових зобов'язань.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Київ 24" заявив нардеп Олексій Мовчан.

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Які правила бронювання чекають підприємців

За його словами, депутати зараз готують умови до роботодавців, які будуть відображені у законопроєкті про економічне бронювання. Головне завдання цих умов — вивести на світ працівників, які нині ховаються від призову та працюють нелегально. Депутати розраховують на активізацію економіки та надходження до державного бюджету у розмірі 100 млрд грн.

Умови до бізнесу для захисту від призову:

офіційне оформлення працівників;

відсутність штрафів, порушень податкового законодавства, податкових боргів.

Нардеп зазначив, що бронюванням зможуть скористуватись навіть підприємства, які не входять до переліку критичної інфраструктури. Проте для ІП (індивідуальних підприємців) умови бронювання будуть іншими, але які саме — поки не уточнюється.

Скільки бізнесу треба заплатити за бронь працівника

Олексій Мовчан зазначив, що захист від призову може отримати громадянин, який отримає "білу" зарплату вище середньої по регіону. Наприклад, для киянина офіційна зарплата має бути вищою 21 тис. грн, а для жителя Полтавщини — понад 16 тис. грн. Бізнес має заплатити за кожного заброньованого по 20–30 тис. грн, але сума ще уточнюється.

Нагадаємо, народний депутат повідомив, яким чином потенційне впровадження економічного бронювання може допомогти знайти ухилянтів.

Хоча у Верховній Раді досі не дійшли згоди стосовно економічного бронювання, деякі нардепи вже озвучили приблизну суму, яку доведеться сплачувати у випадку оформлення економічного бронювання.