Сколько нужно заплатить за забронированного работника — нардеп назвал приблизительные суммы

Мужчина и женщина в офисе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Условия экономического бронирования от мобилизации для индивидуальных предпринимателей подчиняются другим правилам по сравнению с другими хозяйствующими субъектами. Однако ключевые условия для всех предприятий включают отсутствие штрафов, долгов и добросовестное исполнение налоговых обязательств.

Об этом в интервью телеканалу "Киев 24" заявил нардеп Алексей Мовчан.

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Какие правила бронирования ждут предпринимателей

По его словам, депутаты сейчас готовят условия к работодателям, которые будут отражены в законопроекте об экономическом бронировании. Главная задача этих условий — вывести на свет работников, которые скрываются от призыва и работают нелегально. Депутаты рассчитывают на активизацию экономики и поступление в государственный бюджет в размере 100 млрд грн.

Условия для бизнеса для защиты от призыва:

официальное оформление работников;

отсутствие штрафов, нарушений налогового законодательства, налоговых долгов.

Нардеп отметил, что бронированием смогут воспользоваться даже не входящие в перечень критической инфраструктуры предприятия. Однако для ИП (индивидуальных предпринимателей) условия бронирования будут другими, но какие именно пока не уточняется.

Сколько бизнесу нужно заплатить за бронь работника

Алексей Мовчан отметил, что защиту от призыва может получить гражданин, который получит "белую" зарплату выше средней по региону. К примеру, для киевлянина официальная зарплата должна быть выше 21 тыс. грн, а для жителя Полтавщины — более 16 тыс. грн. Бизнес должен заплатить за каждого забронированного по 20–30 тыс. грн, но сумма еще уточняется.

Напомним, народный депутат сообщил, каким образом потенциальное внедрение экономического бронирования может помочь найти уклонистов.

Хотя в Верховной Раде до сих пор не пришли к согласию относительно экономического бронирования, некоторые нардепы уже озвучили приблизительную сумму, которую придется платить в случае оформления экономического бронирования.