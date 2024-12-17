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За що військовозобов'язаним загрожує штраф — відповідь юриста

17 грудня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Юрист пояснив, за які порушення військовозобов'язаним загрожує штраф
Чоловік у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: enovosty.com
Артем Кругленко - Редактор

Чоловіки призовного віку, тобто від 18 до 60 років, мають дотримуватися правил військового обліку. У разі ж ігнорування цієї вимоги їм загрожуватиме адміністративний штраф.

Про це в коментарі для РБК-Україна повідомив юрист практики військового права Данило Гончаренко.

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За словами експерта, штраф найчастіше призначають військовозобов'язаним, резервістам і призовникам, які не стали на військовий облік.

"Найпоширенішими підставами для штрафу є неоновлення даних у ТЦК та СП. Коли особи приходять до ТЦК, наприклад, для отримання відстрочки, на них може чекати несподіванка: право на відстрочку не звільняє від обовʼязку оновити дані вчасно. Така особа може отримати відстрочку, але водночас і постанову про накладання адміністративного стягнення", — зазначив Гончаренко.

Ще однією підставою для штрафу є неявка за повісткою. Якщо громадянин приходить у ТЦК не у встановлений термін, це теж є порушенням правил військового обліку. Також оштрафувати можуть за відсутність військового квитка, якщо чоловік, якого зупинили для перевірки, не має цього документа або забув його вдома.

"Якщо порушити правила військового обліку під час воєнного стану, можна отримати штраф від 17 000 гривень до 25 500 гривень. Окрім цього, ТЦК та СП мають право подати на порушника вимогу, за невиконання якої можуть забрати право на керування транспортними засобами", — пояснив Гончаренко.

Після отримання постанови про штраф у порушника є 15 днів, щоб його сплатити, та десять днів на оскарження адміністративного покарання. Якщо ані оскарження, ані сплати протягом 15 днів не надходить, розмір штрафу подвоюють.

Нагадаємо, адвокат Марія Михайленко (Демешко) пояснила, який штраф загрожує громадянам за неотримання повістки на пошті. Мінімальна сума, яку доведеться сплатити за таке порушення — 17 тисяч гривень.

Раніше член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко розповів про найбільш поширені види штрафів від ТЦК та СП. Зокрема, йдеться про адміністративні покарання за неперебування на військовому обліку.

штраф військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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