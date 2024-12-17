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За что военнообязанным грозит штраф — ответ юриста

17 декабря 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Юрист объяснил, за какие нарушения военнообязанным грозит штраф
Мужчина в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: enovosty.com
Артем Кругленко - Редактор

Мужчины призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, должны соблюдать правила военного учета. В случае же игнорирования этого требования им будет грозить административный штраф.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил юрист практики военного права Даниил Гончаренко.

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За какие нарушения военнообязанным грозит штраф

По словам эксперта, штраф чаще всего назначают военнообязанным, резервистам и призывникам, которые не встали на военный учет.

"Наиболее распространенными основаниями для штрафа является необновление данных в ТЦК и СП. Когда лица приходят в ТЦК, например, для получения отсрочки, их может ожидать неожиданность: право на отсрочку не освобождает от обязанности обновить данные вовремя. Такое лицо может получить отсрочку, но одновременно и постановление о наложении административного взыскания", — отметил Гончаренко.

Еще одним основанием для штрафа является неявка по повестке. Если гражданин приходит в ТЦК не в установленные сроки, это тоже является нарушением правил военного учета. Также оштрафовать могут за отсутствие военного билета, если у мужчины, которого остановили для проверки, нет этого документа или он забыл его дома.

"Если нарушить правила военного учета во время военного положения, можно получить штраф от 17 000 гривен до 25 500 гривен. Кроме этого, ТЦК и СП имеют право подать на нарушителя требование, за невыполнение которого могут забрать право на управление транспортными средствами", — объяснил Гончаренко.

После получения постановления о штрафе у нарушителя есть 15 дней, чтобы его уплатить, и десять дней на обжалование административного наказания. Если ни обжалование, ни уплата в течение 15 дней не поступают, размер штрафа удваивается.

Напомним, адвокат Мария Михайленко (Демешко) объяснила, какой штраф грозит гражданам за неполучение повестки на почте. Минимальная сумма, которую придется заплатить за такое нарушение — 17 тысяч гривен.

Ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко рассказал о наиболее распространенных видах штрафов от ТЦК и СП. В частности, речь идет об административных наказаниях за ненахождение на военном учете.

штраф военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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