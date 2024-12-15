Чоловікам, які не були на обліку у ТЦК — загрожує штраф

Працівник ТЦК вручає повістку чоловіку. Ілюстративне фото: УНІАН

Починаючи з травня 2024 року в Україні почали діяти нові правила щодо військового обліку. Зокрема, територіальні центри комплектування (ТЦК) отримали змогу накладати штраф на чоловіків, які не перебували на обліку, але тепер прийшли оновлювати дані.

Про розповсюдженні випадки штрафів в коментарі виданню NV розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко.

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Деякі громадяни повідомили представнику влади про випадки, коли після своєчасної реєстрації в додатку "Резерв+" отримали повідомлення з вимогою звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК) для уточнення даних.

Так, перший випадок стосувався військовозобов’язаного, який не перебував на обліку у ТЦК. Після звернення до центру для уточнення інформації, маючи попередню актуалізацію через "Резерв+", на нього було накладено штраф у розмірі 17 000 грн.

Другий випадок стосувався громадянина, який втратив військовий квиток. Коли він звернувся до ТЦК для оновлення своїх даних після реєстрації через "Резерв+", йому також виписали штраф у розмірі 17 000 грн за втрату документа.

Третій випадок був схожий на другий, але тут військовозобов’язаний мав довідку від поліції про викрадення документів, включно з військовим квитком. У цьому разі розмір штрафу склав 5 100 грн, ймовірно, через інші підходи або інструкції, якими керувався керівник відповідного ТЦК.

Олександр Федієнко зазначив, що всі накладені штрафи відповідають чинному законодавству, тому формальних претензій до керівників ТЦК немає. Однак у першому випадку, на його думку, було б доцільніше обмежитися попередженням.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні у семиденний період інформувати ТЦК про будь-які зміни в сімейному стані, місці проживання, роботі або ж про інші персональні дані. У разі, якщо цього не зробити, громадянину може загрожувати штраф.

Також ми повідомляли, що людям, які отримали поштою повістку, але з якихось причин не забрали її та не прийшли до ТЦК — теж можуть отримати штраф.