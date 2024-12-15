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Штрафуют ли тех, кто не был на учете в ТЦК, но хочет обновиться

15 декабря 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Мужчинам, которые не были на учете в ТЦК — грозит штраф
Работник ТЦК вручает повестку мужчине. Иллюстративное фото: УНИАН
Артем Кругленко - Редактор

Начиная с мая 2024 года, в Украине начали действовать новые правила по военному учету. В частности, территориальные центры комплектования (ТЦК) получили возможность накладывать штраф на мужчин, которые не состояли на на учете, а теперь пришли обновлять данные.

О распространенных случаях штрафов в комментарии изданию NV рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко.

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Некоторые граждане сообщили представителю власти о случаях, когда после своевременной регистрации в приложении "Резерв+" получили уведомление с требованием обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) для уточнения данных.

Так, первый случай касался военнообязанного, который не состоял на учете в ТЦК. После обращения в центр для уточнения информации, имея предварительную актуализацию через "Резерв+", на него был наложен штраф в размере 17 000 грн.

Второй случай касался гражданина, потерявшего военный билет. Когда он обратился в ТЦК для обновления своих данных после регистрации через "Резерв+", ему также был выписан штраф в размере 17 000 грн за потерю документа.

Третий случай походил на второй, но здесь военнообязанный имел справку от полиции о похищении документов, включая военный билет. В этом случае размер штрафа составил 5100 грн. Вероятно, по причине других подходов или инструкций, которыми руководствовался руководитель соответствующего ТЦК.

Александр Федиенко отметил, что все наложенные штрафы соответствуют действующему законодательству, поэтому формальных претензий к руководителям ТЦК нет. Однако в первом случае, по его мнению, было бы более целесообразно ограничиться предупреждением.

Напомним, недавно мы сообщали, что все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в семидневный период информировать ТЦК о любых изменениях в семейном состоянии, месте проживания, работе или других персональных данных. В случае если этого не сделать, гражданину может грозить штраф.

Также мы сообщали, что людям, которые получили по почте повестку, но по каким-то причинам не забрали ее и не пришли в ТЦК — тоже могут получить штраф .

Украина штраф война в Украине ТЦК и СП резерв военно-учетный документ

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07:21 В Киевской области женщина убила мужчину — как наказал суд

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Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

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