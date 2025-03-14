Підйомні для військових ЗСУ - дата початку нарахування виплат

Гроші для українських військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Усі категорії військовослужбовців, які мають право на підйомну допомогу, набувають цього права неоднаково. Навіть під час переїзду на нове місце служби підйомні нараховуються залежно від того, сам військовослужбовець передислокується чи у складі усієї військової частини (підрозділу цієї частини).

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Коли з’являється право на підйомні

Військовослужбовці, які мають право на отримання підйомної допомоги, отримують це право у різних ситуаціях.

Так, військові, які були зараховані на навчання до військових навчальних закладів (на строк понад 6 місяців), набувають такого права з дати зарахування на навчання.

Ті військові, які переїжджають на нове місце служби у інший населений пункт самостійно — отримують право на підйомні з дати прийняття посади і справ на новому місці, не раніше.

А для тих, кого передислоковують у складі усього підрозділу чи частини, підйомну допомогу починають нараховувати з дати прибуття до місця дислокації.

Цю дати має оголосити своїм наказом командир військової частини.

Дата початку нарахування підйомної допомоги родині військового

Право на підйомну допомогу, нагадали у Міністерстві оборони, мають не лише військовослужбовці, а і члени їхніх родин.

Право на нарахування підйомних для родини військового виникає у дату подання рапорту на виплату підйомної допомоги.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є дві причини для нарахування підйомної допомоги військовослужбовцям Збройних сил України.

Додамо, ми повідомляли про те, хто саме із військових має право на підйомну допомогу.