Підйомна виплата військовому ЗСУ - причини для виплати підйомних

Гроші для військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Контрактники та офіцери Збройних сил України мають право на отримання такої грошової допомоги, яка називається підйомними. Існує лише два випадки, коли виплачується підйомна допомога.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Частина військовослужбовців має право на отримання такої грошової допомоги, як підйомні.

Ці кошти виплачуються тільки контрактникам та кадровим офіцерам, мобілізовані військовослужбовці чи солдати строкової служби не можуть їх отримати.

У Міністерстві оборони України пояснили, коли саме виплачується підйомна допомога.

Підстави для виплати підйомних

Існує лише два випадки, коли українські військові отримують підйомні гроші.

По-перше, це ситуація, коли військовослужбовець переїжджає на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду, навчання.

Крім того, контрактники та офіцери отримують підйомну допомогу тоді, коли у інший населений пункт передислокують їхню військову частину чи підрозділ їхньої військової частини.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто саме може отримати підйомну допомогу в ЗСУ,

Додамо, ми повідомляли про те, яким є розмір підйомної допомоги для різних військовослужбовців.