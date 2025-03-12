Подъемная выплата военному ВСУ — причины для выплаты подъемных

Подъемные в ВСУ — две причины для этой выплаты
Контрактники и офицеры Вооруженных сил Украины имеют право на получение такой денежной помощи, которая называется подъемными. Существует только два случая, когда выплачивается подъемная помощь.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Подъемная помощь для ВСУ
Часть военнослужащих имеет право на получение такой денежной помощи, как подъемные.
Эти средства выплачиваются только контрактникам и кадровым офицерам, мобилизованные военнослужащие или солдаты срочной службы не могут их получить.
В Министерстве обороны Украины объяснили, когда именно выплачивается подъемная помощь.
Основания для выплаты подъемных
Существует только два случая, когда украинские военные получают подъемные деньги.
Во-первых, это ситуация, когда военнослужащий переезжает на новое место военной службы в другой населенный пункт в связи с назначением на военную должность, обучение.
Кроме того, контрактники и офицеры получают подъемную помощь тогда, когда в другой населенный пункт передислоцируют их воинскую часть или подразделение их воинской части.
Напомним, мы ранее писали о том, кто именно может получить подъемную помощь в ВСУ,
Добавим, мы сообщали о том, каков размер подъемной помощи для различных военнослужащих.
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