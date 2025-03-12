Подъемная выплата военному ВСУ — причины для выплаты подъемных

Деньги для военнослужащего. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Контрактники и офицеры Вооруженных сил Украины имеют право на получение такой денежной помощи, которая называется подъемными. Существует только два случая, когда выплачивается подъемная помощь.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Часть военнослужащих имеет право на получение такой денежной помощи, как подъемные.

Эти средства выплачиваются только контрактникам и кадровым офицерам, мобилизованные военнослужащие или солдаты срочной службы не могут их получить.

В Министерстве обороны Украины объяснили, когда именно выплачивается подъемная помощь.

Основания для выплаты подъемных

Существует только два случая, когда украинские военные получают подъемные деньги.

Во-первых, это ситуация, когда военнослужащий переезжает на новое место военной службы в другой населенный пункт в связи с назначением на военную должность, обучение.

Кроме того, контрактники и офицеры получают подъемную помощь тогда, когда в другой населенный пункт передислоцируют их воинскую часть или подразделение их воинской части.

Напомним, мы ранее писали о том, кто именно может получить подъемную помощь в ВСУ,

Добавим, мы сообщали о том, каков размер подъемной помощи для различных военнослужащих.