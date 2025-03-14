Подъемные для военных ВСУ - дата начала начисления выплат

Деньги для украинских военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Все категории военнослужащих, имеющих право на подъемное пособие, приобретают это право неодинаково. Даже при переезде на новое место службы подъемные начисляются в зависимости от того, сам военнослужащий передислоцируется или в составе всей воинской части (подразделения этой части).

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Когда появляется право на подъемные

Военнослужащие, имеющие право на получение подъемной помощи, получают это право в разных ситуациях.

Так, военные, которые были зачислены на обучение в военные учебные заведения (на срок более 6 месяцев), приобретают такое право с даты зачисления на обучение.

Те военные, которые переезжают на новое место службы в другой населенный пункт самостоятельно — получают право на подъемные с даты принятия должности и дел на новом месте, не раньше.

А для тех, кого передислоцируют в составе всего подразделения или части, подъемную помощь начинают начислять с даты прибытия к месту дислокации.

Эту дату должен объявить своим приказом командир воинской части.

Дата начала начисления подъемной помощи семье военного

Право на подъемную помощь, напомнили в Министерстве обороны, имеют не только военнослужащие, но и члены их семей.

Право на начисление подъемных для семьи военного возникает в дату подачи рапорта на выплату подъемной помощи.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы две причины для начисления подъемной помощи военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Добавим, мы сообщали о том, кто именно из военных имеет право на подъемную помощь.