Подъемные для военных ВСУ - дата начала начисления выплат

С какой даты в ВСУ начисляют подъемные
Все категории военнослужащих, имеющих право на подъемное пособие, приобретают это право неодинаково. Даже при переезде на новое место службы подъемные начисляются в зависимости от того, сам военнослужащий передислоцируется или в составе всей воинской части (подразделения этой части).
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Когда появляется право на подъемные
Военнослужащие, имеющие право на получение подъемной помощи, получают это право в разных ситуациях.
Так, военные, которые были зачислены на обучение в военные учебные заведения (на срок более 6 месяцев), приобретают такое право с даты зачисления на обучение.
Те военные, которые переезжают на новое место службы в другой населенный пункт самостоятельно — получают право на подъемные с даты принятия должности и дел на новом месте, не раньше.
А для тех, кого передислоцируют в составе всего подразделения или части, подъемную помощь начинают начислять с даты прибытия к месту дислокации.
Эту дату должен объявить своим приказом командир воинской части.
Дата начала начисления подъемной помощи семье военного
Право на подъемную помощь, напомнили в Министерстве обороны, имеют не только военнослужащие, но и члены их семей.
Право на начисление подъемных для семьи военного возникает в дату подачи рапорта на выплату подъемной помощи.
Напомним, мы ранее писали о том, каковы две причины для начисления подъемной помощи военнослужащим Вооруженных сил Украины.
Добавим, мы сообщали о том, кто именно из военных имеет право на подъемную помощь.
Читайте Новини.LIVE!