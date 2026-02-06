Комплектування мобілізованих - що таке БЄК військовослужбовця

Мобілізовані під час БЗВП. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України повинні бути забезпечені бойовим єдиним комплектом. До цього комплекту входять не тільки одяг і взуття, а і спеціальні засоби індивідуального захисту.

Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.

Що таке бойовий єдиний комплект

Військовослужбовці, які потрапили до лав ЗСУ незалежно від причини (контракт чи мобілізація), мають бути забезпечені усім необхідним.

Перш за все це так званий бойовий єдиний комплект (БЄК).

До складу бойового єдиного комплекту входять:

головні убори;

обмундирування;

білизна;

взуття;

спорядження.

Які засоби захисту включені до БЄК

Крім усього перерахованого вище, мобілізований військовослужбовець має отримати й засоби індивідуального захисту.

До списку бойового єдиного комплекту входять три основні засоби.

Це:

захисні балістичні окуляри;

бойовий балістичний шолом;

модульний або полегшений бронежилет.

