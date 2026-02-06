Комплектование мобилизованных - что такое БЕК военнослужащего

Из чего состоит боевой единый комплект мобилизованного
Военнослужащие Вооруженных сил Украины должны быть обеспечены боевым единым комплектом. В этот комплект входят не только одежда и обувь, а и специальные средства индивидуальной защиты.
Что такое боевой единый комплект
Военнослужащие, которые попали в ряды ВСУ независимо от причины (контракт или мобилизация), должны быть обеспечены всем необходимым.
Прежде всего это так называемый боевой единый комплект (БЕК).
В состав боевого единого комплекта входят:
- головные уборы;
- обмундирование;
- белье;
- обувь;
- снаряжение.
Какие средства защиты включены в БЕК
Кроме всего вышеперечисленного, мобилизованный военнослужащий должен получить и средства индивидуальной защиты.
В список боевого единого комплекта входят три основных средства.
Это:
- защитные баллистические очки;
- боевой баллистический шлем;
- модульный или облегченный бронежилет.
