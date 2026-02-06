Комплектование мобилизованных - что такое БЕК военнослужащего

Мобилизованные во время БОВП. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины должны быть обеспечены боевым единым комплектом. В этот комплект входят не только одежда и обувь, а и специальные средства индивидуальной защиты.

Об этом говорится в материале на сайте vkp.ua.

Реклама

Читайте также:

Что такое боевой единый комплект

Военнослужащие, которые попали в ряды ВСУ независимо от причины (контракт или мобилизация), должны быть обеспечены всем необходимым.

Прежде всего это так называемый боевой единый комплект (БЕК).

В состав боевого единого комплекта входят:

головные уборы;

обмундирование;

белье;

обувь;

снаряжение.

Какие средства защиты включены в БЕК

Кроме всего вышеперечисленного, мобилизованный военнослужащий должен получить и средства индивидуальной защиты.

В список боевого единого комплекта входят три основных средства.

Это:

защитные баллистические очки;

боевой баллистический шлем;

модульный или облегченный бронежилет.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевой специальный комплект и когда он выдается мобилизованному.

Добавим, мы сообщали о том, должен ли мобилизованный военный покупать самостоятельно то имущество, которое не выдали ему в воинской части.