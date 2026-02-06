Видео
Главная Военная экономика Из чего состоит боевой единый комплект мобилизованного

Из чего состоит боевой единый комплект мобилизованного

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 05:48
Комплектование мобилизованных - что такое БЕК военнослужащего
Мобилизованные во время БОВП. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины должны быть обеспечены боевым единым комплектом. В этот комплект входят не только одежда и обувь, а и специальные средства индивидуальной защиты.

Об этом говорится в материале на сайте vkp.ua.

Читайте также:

Что такое боевой единый комплект

Военнослужащие, которые попали в ряды ВСУ независимо от причины (контракт или мобилизация), должны быть обеспечены всем необходимым.

Прежде всего это так называемый боевой единый комплект (БЕК).

В состав боевого единого комплекта входят:

  • головные уборы;
  • обмундирование;
  • белье;
  • обувь;
  • снаряжение.

Какие средства защиты включены в БЕК

Кроме всего вышеперечисленного, мобилизованный военнослужащий должен получить и средства индивидуальной защиты.

В список боевого единого комплекта входят три основных средства.

Это:

  • защитные баллистические очки;
  • боевой баллистический шлем;
  • модульный или облегченный бронежилет.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевой специальный комплект и когда он выдается мобилизованному.

Добавим, мы сообщали о том, должен ли мобилизованный военный покупать самостоятельно то имущество, которое не выдали ему в воинской части.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
