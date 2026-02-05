Майно для мобілізованого - що робити у випадку невидачі майна

Українські військовослужбовці. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Військовослужбовець, який не отримав усе визначене законом майно, не повинен купувати його за власні кошти. Військовий має подати рапорт на ім’я командира військової частини, який командування мусить розглянути максимально оперативно.

Про це йдеться у матеріалі vkp.ua.

Купувати за власний кошт чи писати рапорт

Мобілізованого військовослужбовця мають повністю забезпечити усім потрібним майном.

Якщо якась частина майна не була видана, військовий не повинен купувати його за власні кошти.

Юристи пояснили, що має зробити військовослужбовець у такій ситуації.

"Підготуйте рапорт за зразком, доданим до цієї інструкції, та подайте його "по команді", тобто вашому безпосередньому командиру. При поданні рапорту попросіть командира, який його приймає, поставити на копії рапорту відмітку про його отримання, дату, своє ПІБ і підпис", — йдеться у статті.

У такому випадку мобілізований матиме підтвердження подання рапорту і зможе оскаржувати як тривалу бездіяльність щодо його розгляду, так і саме рішення, прийняте за результатом розгляду рапорту.

Як швидко мають розглянути рапорт про майно

Юристи пояснили, як довго розглядатиметься такий рапорт.

"Рапорт такого типу стосується збереження життя та здоров’я особового складу, а тому розглядається невідкладно, але не пізніше ніж за 48 годин із часу подання", — зазначається у матеріалі.

Якщо ж рапорт не був погоджений, військовослужбовець має право на подальше оскарження.

"Непогодження рапорту безпосереднім та/або прямим командиром не перешкоджає подальшому руху рапорту для його розгляду командиром або іншою посадовою особою, яка уповноважена приймати рішення стосовно порушеного в рапорті питання, та прийняття рішення по суті рапорту", — пояснили юристи.

