Мобілізація військовозобов'язаних - хто відповідає за матзабезпечення військових

Мобілізовані громадяни під час навчання. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Речове майно видається мобілізованим військовослужбовцям після прибуття до місця служби. Юристи пояснили, хто несе відповідальність за цей процес.

Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.

Реклама

Читайте також:

Коли мобілізовані отримують майно в ЗСУ

Громадяни, які були мобілізовані, мають право на отримання відповідного матеріального забезпечення.

Юристи пояснили, коли мобілізовані отримують військове майно.

"Видача речового майна проводиться після прибуття військовослужбовців до місця служби і зарахування до списків військової частини", — йдеться у статті.

Хто відповідає за матзабезпечення мобілізованих

Важливим є той факт, що як такий строк носіння речового майна в угруповання військ, які беруть участь у бойових діях, не встановлюється.

Це майно використовується до повного зношення, а потім знищене або приведене в непридатний стан речове майно замінюється на нове.

Юристи також пояснили, хто конкретно несе відповідальність за повне матеріальне забезпечення мобілізованих військових.

"За речове забезпечення військовослужбовців відповідають командири військових частин", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яку виплату отримують громадяни в ЗСУ відразу після мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги надаються мобілізованим громадянам України.