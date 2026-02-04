Мобілізація військовозобов'язаних - хто відповідає за матзабезпечення військових

Матеріальне забезпечення мобілізованих українців — хто відповідає
Речове майно видається мобілізованим військовослужбовцям після прибуття до місця служби. Юристи пояснили, хто несе відповідальність за цей процес.
Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.
Коли мобілізовані отримують майно в ЗСУ
Громадяни, які були мобілізовані, мають право на отримання відповідного матеріального забезпечення.
Юристи пояснили, коли мобілізовані отримують військове майно.
"Видача речового майна проводиться після прибуття військовослужбовців до місця служби і зарахування до списків військової частини", — йдеться у статті.
Хто відповідає за матзабезпечення мобілізованих
Важливим є той факт, що як такий строк носіння речового майна в угруповання військ, які беруть участь у бойових діях, не встановлюється.
Це майно використовується до повного зношення, а потім знищене або приведене в непридатний стан речове майно замінюється на нове.
Юристи також пояснили, хто конкретно несе відповідальність за повне матеріальне забезпечення мобілізованих військових.
"За речове забезпечення військовослужбовців відповідають командири військових частин", — йдеться у матеріалі.
