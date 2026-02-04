Мобилизация военнообязанных - кто отвечает за матобеспечение военных

Мобилизованные граждане во время обучения. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

Вещевое имущество выдается мобилизованным военнослужащим по прибытии к месту службы. Юристы объяснили, кто несет ответственность за этот процесс.

Об этом говорится в материале на сайте vkp.ua.

Когда мобилизованные получают имущество в ВСУ

Граждане, которые были мобилизованы, имеют право на получение соответствующего материального обеспечения.

Юристы объяснили, когда мобилизованные получают военное имущество.

"Выдача вещевого имущества производится по прибытии военнослужащих к месту службы и зачисления в списки воинской части", — говорится в статье.

Кто отвечает за матобеспечение мобилизованных

Важным является тот факт, что как таковой срок ношения вещевого имущества в группировке войск, участвующих в боевых действиях, не устанавливается.

Это имущество используется до полного износа, а затем уничтоженное или приведенное в непригодное состояние вещевое имущество заменяется на новое.

Юристы также объяснили, кто конкретно несет ответственность за полное материальное обеспечение мобилизованных военных.

"За вещевое обеспечение военнослужащих отвечают командиры воинских частей", — говорится в материале.

