Мобилизация военнообязанных - кто отвечает за матобеспечение военных

Материальное обеспечение мобилизованных украинцев — кто отвечает
Вещевое имущество выдается мобилизованным военнослужащим по прибытии к месту службы. Юристы объяснили, кто несет ответственность за этот процесс.
Когда мобилизованные получают имущество в ВСУ
Граждане, которые были мобилизованы, имеют право на получение соответствующего материального обеспечения.
Юристы объяснили, когда мобилизованные получают военное имущество.
"Выдача вещевого имущества производится по прибытии военнослужащих к месту службы и зачисления в списки воинской части", — говорится в статье.
Кто отвечает за матобеспечение мобилизованных
Важным является тот факт, что как таковой срок ношения вещевого имущества в группировке войск, участвующих в боевых действиях, не устанавливается.
Это имущество используется до полного износа, а затем уничтоженное или приведенное в непригодное состояние вещевое имущество заменяется на новое.
Юристы также объяснили, кто конкретно несет ответственность за полное материальное обеспечение мобилизованных военных.
"За вещевое обеспечение военнослужащих отвечают командиры воинских частей", — говорится в материале.
