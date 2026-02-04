Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Материальное обеспечение мобилизованных украинцев — кто отвечает

Материальное обеспечение мобилизованных украинцев — кто отвечает

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 05:52
Мобилизация военнообязанных - кто отвечает за матобеспечение военных
Мобилизованные граждане во время обучения. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

Вещевое имущество выдается мобилизованным военнослужащим по прибытии к месту службы. Юристы объяснили, кто несет ответственность за этот процесс.

Об этом говорится в материале на сайте vkp.ua.

Реклама
Читайте также:

Когда мобилизованные получают имущество в ВСУ

Граждане, которые были мобилизованы, имеют право на получение соответствующего материального обеспечения.

Юристы объяснили, когда мобилизованные получают военное имущество.

"Выдача вещевого имущества производится по прибытии военнослужащих к месту службы и зачисления в списки воинской части", — говорится в статье.

Кто отвечает за матобеспечение мобилизованных

Важным является тот факт, что как таковой срок ношения вещевого имущества в группировке войск, участвующих в боевых действиях, не устанавливается.

Это имущество используется до полного износа, а затем уничтоженное или приведенное в непригодное состояние вещевое имущество заменяется на новое.

Юристы также объяснили, кто конкретно несет ответственность за полное материальное обеспечение мобилизованных военных.

"За вещевое обеспечение военнослужащих отвечают командиры воинских частей", — говорится в материале.

Напомним, мы ранее писали о том, какую выплату получают граждане в ВСУ сразу после мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, какие льготы предоставляются мобилизованным гражданам Украины.

мобилизация имущество военнослужащие командир воинская часть
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации