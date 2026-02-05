Имущество для мобилизованного - что делать в случае невыдачи имущества

Украинские военнослужащие. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

Военнослужащий, который не получил все определенное законом имущество, не должен покупать его за собственные средства. Военный должен подать рапорт на имя командира воинской части, который командование должно рассмотреть максимально оперативно.

Об этом говорится в материале vkp.ua.

Реклама

Читайте также:

Покупать за свой счет или писать рапорт

Мобилизованного военнослужащего должны полностью обеспечить всем необходимым имуществом.

Если какая-то часть имущества не была выдана, военный не должен покупать его за собственные средства.

Юристы объяснили, что должен сделать военнослужащий в такой ситуации.

"Подготовьте рапорт по образцу, приложенному к этой инструкции, и подайте его "по команде", то есть вашему непосредственному командиру. При подаче рапорта попросите командира, который его принимает, поставить на копии рапорта отметку о его получении, дату, свое ФИО и подпись", — говорится в статье.

В таком случае мобилизованный будет иметь подтверждение подачи рапорта и сможет обжаловать как длительную бездеятельность по его рассмотрению, так и само решение, принятое по результатам рассмотрения рапорта.

Как быстро должны рассмотреть рапорт об имуществе

Юристы объяснили, как долго будет рассматриваться такой рапорт.

"Рапорт такого типа касается сохранения жизни и здоровья личного состава, а потому рассматривается безотлагательно, но не позднее чем за 48 часов с момента подачи", — отмечается в материале.

Если же рапорт не был согласован, военнослужащий имеет право на дальнейшее обжалование.

"Несогласование рапорта непосредственным и/или прямым командиром не препятствует дальнейшему движению рапорта для его рассмотрения командиром или другим должностным лицом, уполномоченным принимать решения относительно затронутого в рапорте вопроса, и принятия решения по существу рапорта", — пояснили юристы.

Напомним, мы ранее писали о том, кто именно отвечает за материальное обеспечение мобилизованных украинцев.

Добавим, мы сообщали о том, из чего состоит боевой единый комплект мобилизованного военнослужащего.