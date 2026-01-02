Бойовий спеціальний комплект - що видають військовому

Українські військовослужбовці-десантники. Фото: Facebook Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Бойовий спеціальний комплект видається усім військовослужбовцям ЗСУ, які проходять військову службу у частинах, що ведуть бойові дії на фронті. Комплект складається зі спеціального обмундирування та спорядження.

Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.

Спецкомплект для ЗСУ

Крім бойового єдиного комплекту, який видається усім військовослужбовцям, існує ще бойовий спеціальний комплект.

Цей комплект видають не усім військовим, а тільки тим, які беруть участь у бойових діях.

Це стосується усіх учасників бойових дій, як контрактників, так і мобілізованих військових.

Бойовий спецкомплект складається зі спеціального обмундирування та спеціального спорядження.

З чого складаються спеціальні обмундирування та спорядження

До складу спецобмундирування входять маска, балаклава, спеціальні та маскувальні костюми тощо.

Спеціальне спорядження має значно більшу номенклатуру. Це:

захисні балістичні окуляри-маска;

захисні рукавички;

тактичні бойові наколінники і налокітники;

спеціальні навушники;

тактичний захисний розвантажувальний ремінь;

медична сумка-укладка і медичний рюкзак;

бойові сумки-підсумки і бойовий рюкзак;

гідросистема для питної води і чохол до неї;

пістолетна універсальна кобура;

ніж;

ліхтарик;

карабін з муфтою.

Це майно видається військовослужбовцю тоді, коли він прибуває до відповідної військової частини, яка бере участь у бойових чи спеціальних діях.

