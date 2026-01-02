Відео
Україна
Головна Військова економіка Бойовий спецкомплект — що мають видати мобілізованому

Бойовий спецкомплект — що мають видати мобілізованому

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 03:41
Бойовий спеціальний комплект - що видають військовому
Українські військовослужбовці-десантники. Фото: Facebook Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Бойовий спеціальний комплект видається усім військовослужбовцям ЗСУ, які проходять військову службу у частинах, що ведуть бойові дії на фронті. Комплект складається зі спеціального обмундирування та спорядження.

Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.

Читайте також:

Спецкомплект для ЗСУ

Крім бойового єдиного комплекту, який видається усім військовослужбовцям, існує ще бойовий спеціальний комплект.

Цей комплект видають не усім військовим, а тільки тим, які беруть участь у бойових діях.

Це стосується усіх учасників бойових дій, як контрактників, так і мобілізованих військових.

Бойовий спецкомплект складається зі спеціального обмундирування та спеціального спорядження.

З чого складаються спеціальні обмундирування та спорядження

До складу спецобмундирування входять маска, балаклава, спеціальні та маскувальні костюми тощо.

Спеціальне спорядження має значно більшу номенклатуру. Це:

  • захисні балістичні окуляри-маска;
  • захисні рукавички;
  • тактичні бойові наколінники і налокітники;
  • спеціальні навушники;
  • тактичний захисний розвантажувальний ремінь;
  • медична сумка-укладка і медичний рюкзак;
  • бойові сумки-підсумки і бойовий рюкзак;
  • гідросистема для питної води і чохол до неї;
  • пістолетна універсальна кобура;
  • ніж;
  • ліхтарик;
  • карабін з муфтою.

Це майно видається військовослужбовцю тоді, коли він прибуває до відповідної військової частини, яка бере участь у бойових чи спеціальних діях.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити мобілізованому, якщо його на БЗВП не забезпечили майном.

Додамо, ми повідомляли про те, що входить до бойового єдиного комплекту.

ЗСУ армія учасник бойових дій військовослужбовці бойові дії
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
