Боевой специальный комплект - что выдают военному

Боевой спецкомплект — что должны выдать мобилизованному
Боевой специальный комплект выдается всем военнослужащим ВСУ, которые проходят военную службу в частях, ведущих боевые действия на фронте. Комплект состоит из специального обмундирования и снаряжения.
Об этом говорится в материале на сайте vkp.ua.
Спецкомплект для ВСУ
Кроме боевого единого комплекта, который выдается всем военнослужащим, существует еще боевой специальный комплект.
Этот комплект выдают не всем военным, а только тем, которые участвуют в боевых действиях.
Это касается всех участников боевых действий, как контрактников, так и мобилизованных военных.
Боевой спецкомплект состоит из специального обмундирования и специального снаряжения.
Из чего состоят специальные обмундирование и снаряжение
В состав спецобмундирования входят маска, балаклава, специальные и маскировочные костюмы и тому подобное.
Специальное снаряжение имеет значительно большую номенклатуру. Это:
- защитные баллистические очки-маска;
- защитные перчатки;
- тактические боевые наколенники и налокотники;
- специальные наушники;
- тактический защитный разгрузочный ремень;
- медицинская сумка-укладка и медицинский рюкзак;
- боевые сумки-подсумки и боевой рюкзак;
- гидросистема для питьевой воды и чехол к ней;
- пистолетная универсальная кобура;
- нож;
- фонарик;
- карабин с муфтой.
Это имущество выдается военнослужащему тогда, когда он прибывает в соответствующую воинскую часть, которая участвует в боевых или специальных действиях.
Напомним, мы ранее писали о том, что делать мобилизованному, если его на БЗВП не обеспечили имуществом.
Добавим, мы сообщали о том, что входит в боевой единый комплект.
Читайте Новини.LIVE!