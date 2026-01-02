Боевой специальный комплект - что выдают военному

Украинские военнослужащие-десантники. Фото: Facebook Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

Боевой специальный комплект выдается всем военнослужащим ВСУ, которые проходят военную службу в частях, ведущих боевые действия на фронте. Комплект состоит из специального обмундирования и снаряжения.

Об этом говорится в материале на сайте vkp.ua.

Спецкомплект для ВСУ

Кроме боевого единого комплекта, который выдается всем военнослужащим, существует еще боевой специальный комплект.

Этот комплект выдают не всем военным, а только тем, которые участвуют в боевых действиях.

Это касается всех участников боевых действий, как контрактников, так и мобилизованных военных.

Боевой спецкомплект состоит из специального обмундирования и специального снаряжения.

Из чего состоят специальные обмундирование и снаряжение

В состав спецобмундирования входят маска, балаклава, специальные и маскировочные костюмы и тому подобное.

Специальное снаряжение имеет значительно большую номенклатуру. Это:

защитные баллистические очки-маска;

защитные перчатки;

тактические боевые наколенники и налокотники;

специальные наушники;

тактический защитный разгрузочный ремень;

медицинская сумка-укладка и медицинский рюкзак;

боевые сумки-подсумки и боевой рюкзак;

гидросистема для питьевой воды и чехол к ней;

пистолетная универсальная кобура;

нож;

фонарик;

карабин с муфтой.

Это имущество выдается военнослужащему тогда, когда он прибывает в соответствующую воинскую часть, которая участвует в боевых или специальных действиях.

