Главная Военная экономика Боевой спецкомплект — что должны выдать мобилизованному

Боевой спецкомплект — что должны выдать мобилизованному

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 03:41
Боевой специальный комплект - что выдают военному
Украинские военнослужащие-десантники. Фото: Facebook Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

Боевой специальный комплект выдается всем военнослужащим ВСУ, которые проходят военную службу в частях, ведущих боевые действия на фронте. Комплект состоит из специального обмундирования и снаряжения.

Об этом говорится в материале на сайте vkp.ua.

Читайте также:

Спецкомплект для ВСУ

Кроме боевого единого комплекта, который выдается всем военнослужащим, существует еще боевой специальный комплект.

Этот комплект выдают не всем военным, а только тем, которые участвуют в боевых действиях.

Это касается всех участников боевых действий, как контрактников, так и мобилизованных военных.

Боевой спецкомплект состоит из специального обмундирования и специального снаряжения.

Из чего состоят специальные обмундирование и снаряжение

В состав спецобмундирования входят маска, балаклава, специальные и маскировочные костюмы и тому подобное.

Специальное снаряжение имеет значительно большую номенклатуру. Это:

  • защитные баллистические очки-маска;
  • защитные перчатки;
  • тактические боевые наколенники и налокотники;
  • специальные наушники;
  • тактический защитный разгрузочный ремень;
  • медицинская сумка-укладка и медицинский рюкзак;
  • боевые сумки-подсумки и боевой рюкзак;
  • гидросистема для питьевой воды и чехол к ней;
  • пистолетная универсальная кобура;
  • нож;
  • фонарик;
  • карабин с муфтой.

Это имущество выдается военнослужащему тогда, когда он прибывает в соответствующую воинскую часть, которая участвует в боевых или специальных действиях.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать мобилизованному, если его на БЗВП не обеспечили имуществом.

Добавим, мы сообщали о том, что входит в боевой единый комплект.

ВСУ армия учасник боевых действий военнослужащие боевые действия
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
