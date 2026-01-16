Відео
Головна Військова економіка Воїн загинув до змін у законі — як родині виплатять гроші

Воїн загинув до змін у законі — як родині виплатять гроші

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 03:46
Виплати родині загиблого до 1 лютого 2015 - новий закон
Місце поховання загиблих військових. Фото: "Ритуал Центр"

Після 1 лютого 2025 року в Україні змінився процес нарахування та виплат близьким родичам загиблих на фронті військовослужбовців. Тож навіть якщо військовий загинув до цієї дати, але родичі звернулися за грошовою допомогу після неї – діятиме уже нова норма закону.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Виплати за загиблого, що змінилося

Близькі родичі загиблого на війні військовослужбовця мають право на отримання від держави одноразової грошової допомоги.

1 лютого 2025 року в Україні були запроваджені зміни до процесу нарахування і видачі цих коштів.

Зокрема, з’явилася норма про особисте розпорядження військовослужбовця, який має право сам визначити, кому будуть виплачені гроші у випадку його, військового, загибелі.

Якщо такого документа не оформили, то право на грошову допомогу отримують близькі родичі першої та другої черг.

Важлива дата у процесі виплат

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, у якому форматі будуть нараховані та виплачені кошти за того воїна, який загинув до змін у законодавстві , але його родичі першої черги звернулися по виплату уже після 1 лютого 2025 року.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що дата загибелі військовослужбовця у цьому питанні не має значення – важливо, коли було зроблене звернення і оформлене право на виплату.

"Отримати Ви зможете лише 50% виплат в будь якому випадку, як і передбачено змінами до закону", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які родинні документи мають надати родичі загиблого військовослужбовця для отримання грошової допомоги від держави.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має право на отримання виплати за загиблого на війні батька син, який не проживав разом із ним.

виплати родина військовослужбовці загиблі грошова допомога
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
