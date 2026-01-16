Видео
Україна
Воин погиб до изменений в законе — как семье выплатят деньги

Воин погиб до изменений в законе — как семье выплатят деньги

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 03:46
Выплаты семье погибшего до 1 февраля 2015 года - новый закон
Место захоронения погибших военных. Фото: "Ритуал Центр"

После 1 февраля 2025 года в Украине изменился процесс начисления и выплат близким родственникам погибших на фронте военнослужащих. Поэтому даже если военный погиб до этой даты, но родственники обратились за денежной помощью после нее — будет действовать уже новая норма закона.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Выплаты за погибшего, что изменилось

Близкие родственники погибшего на войне военнослужащего имеют право на получение от государства единовременного денежного пособия.

1 февраля 2025 года в Украине были введены изменения в процесс начисления и выдачи этих средств.

В частности, появилась норма о личном распоряжении военнослужащего, который имеет право сам определить, кому будут выплачены деньги в случае его, военного, гибели.

Если такого документа не оформили, то право на денежную помощь получают близкие родственники первой и второй очередей.

Важная дата в процессе выплат

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, в каком формате будут начислены и выплачены средства за того воина, который погиб до изменений в законодательстве, но его родственники первой очереди обратились за выплатой уже после 1 февраля 2025 года.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что дата гибели военнослужащего в этом вопросе не имеет значения - важно, когда было сделано обращение и оформлено право на выплату.

"Получить Вы сможете только 50% выплат в любом случае, как и предусмотрено изменениями в закон", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какие семейные документы должны предоставить родственники погибшего военнослужащего для получения денежной помощи от государства.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право на получение выплаты за погибшего на войне отца сын, который не проживал вместе с ним.

выплаты семья военнослужащие погибшие денежная помощь
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
