Выплаты семье погибшего до 1 февраля 2015 года - новый закон

Воин погиб до изменений в законе — как семье выплатят деньги
После 1 февраля 2025 года в Украине изменился процесс начисления и выплат близким родственникам погибших на фронте военнослужащих. Поэтому даже если военный погиб до этой даты, но родственники обратились за денежной помощью после нее — будет действовать уже новая норма закона.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Выплаты за погибшего, что изменилось
Близкие родственники погибшего на войне военнослужащего имеют право на получение от государства единовременного денежного пособия.
1 февраля 2025 года в Украине были введены изменения в процесс начисления и выдачи этих средств.
В частности, появилась норма о личном распоряжении военнослужащего, который имеет право сам определить, кому будут выплачены деньги в случае его, военного, гибели.
Если такого документа не оформили, то право на денежную помощь получают близкие родственники первой и второй очередей.
Важная дата в процессе выплат
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, в каком формате будут начислены и выплачены средства за того воина, который погиб до изменений в законодательстве, но его родственники первой очереди обратились за выплатой уже после 1 февраля 2025 года.
Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что дата гибели военнослужащего в этом вопросе не имеет значения - важно, когда было сделано обращение и оформлено право на выплату.
"Получить Вы сможете только 50% выплат в любом случае, как и предусмотрено изменениями в закон", — подчеркнул Айвазян.
