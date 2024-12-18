Відпустка для військовослужбовців — компенсація за невикористану відпустку

Військовослужбовець Збройних сил України. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовець, який з певних причин звільняється з лав Збройних сил України і не використав повністю чи частково свою щорічну відпустку, має право на фінансову компенсацію за невикористані дні відпустки. Це стосується не тільки основної відпустки, а і додаткової, яка нараховується учасникам бойових дій.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на щорічну оплачувану відпустку.

Також військові під час вибування з лав ЗСУ у відпустку отримують одноразову грошову допомогу на оздоровлення.

Чи отримає військовослужбовець компенсацію

Якщо ж військовослужбовець, який звільняється з армії, до кінця своєї служби не використав усю чи частину щорічної основної відпустки — він має право на отримання грошової компенсації за невикористані дні відпустки.

Це стосується не тільки основної відпустки, а і додаткової, яка надається тим військовослужбовцям, які є учасниками бойових дій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, за що військовим нараховують щомісячні додаткові виплати.

Також ми повідомляли, коли військовослужбовці можуть отримати додаткові кошти на лікування.