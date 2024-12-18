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Воїн не використав відпустку — чи нададуть йому компенсацію

18 грудня 2024 07:02
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відпустка для військовослужбовців — компенсація за невикористану відпустку
Військовослужбовець Збройних сил України. Фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовець, який з певних причин звільняється з лав Збройних сил України і не використав повністю чи частково свою щорічну відпустку, має право на фінансову компенсацію за невикористані дні відпустки. Це стосується не тільки основної відпустки, а і додаткової, яка нараховується учасникам бойових дій.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на щорічну оплачувану відпустку.

Також військові під час вибування з лав ЗСУ у відпустку отримують одноразову грошову допомогу на оздоровлення.

Чи отримає військовослужбовець компенсацію

Якщо ж військовослужбовець, який звільняється з армії, до кінця своєї служби не використав усю чи частину щорічної основної відпустки — він має право на отримання грошової компенсації за невикористані дні відпустки.

Це стосується не тільки основної відпустки, а і додаткової, яка надається тим військовослужбовцям, які є учасниками бойових дій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, за що військовим нараховують щомісячні додаткові виплати.

Також ми повідомляли, коли військовослужбовці можуть отримати додаткові кошти на лікування.

виплати ЗСУ відпустка компенсація військовослужбовці

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