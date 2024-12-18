Отпуск для военнослужащих – компенсация за неиспользованный отпуск

Воин не использовал отпуск — предоставят ли ему компенсацию
Военнослужащий, который по определенным причинам увольняется из рядов Вооруженных сил Украины и не использовал полностью или частично свой ежегодный отпуск, имеет право на финансовую компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Это касается не только основного отпуска, но и дополнительного, который начисляется участникам боевых действий.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Отпуск для военных и средства на оздоровление
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск.
Также военные при выбывании из рядов ВСУ в отпуск получают единовременную денежную помощь на оздоровление.
Получит ли военнослужащий компенсацию
Если же освобождаемый из армии военнослужащий до конца своей службы не использовал весь или часть ежегодного основного отпуска — он имеет право на получение денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска.
Это касается не только основного отпуска, но и дополнительного, предоставляемого тем военнослужащим, которые являются участниками боевых действий.
Напомним, мы ранее писали о том, за что военным начисляют ежемесячные дополнительные выплаты.
Также мы сообщали, когда военнослужащие могут получить дополнительные средства для лечения.
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