Отпуск для военнослужащих – компенсация за неиспользованный отпуск

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащий, который по определенным причинам увольняется из рядов Вооруженных сил Украины и не использовал полностью или частично свой ежегодный отпуск, имеет право на финансовую компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Это касается не только основного отпуска, но и дополнительного, который начисляется участникам боевых действий.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Также военные при выбывании из рядов ВСУ в отпуск получают единовременную денежную помощь на оздоровление.

Получит ли военнослужащий компенсацию

Если же освобождаемый из армии военнослужащий до конца своей службы не использовал весь или часть ежегодного основного отпуска — он имеет право на получение денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска.

Это касается не только основного отпуска, но и дополнительного, предоставляемого тем военнослужащим, которые являются участниками боевых действий.

Напомним, мы ранее писали о том, за что военным начисляют ежемесячные дополнительные выплаты.

Также мы сообщали, когда военнослужащие могут получить дополнительные средства для лечения.